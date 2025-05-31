Захотілось конкуренції з Букінгемським палацом? Принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у лицемірстві

Після візиту до Китаю, де принц Гаррі отримав жартівливе прізвисько, молодшого сина короля Чарльза III розкритикували вже і в США.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Йому й Меган Маркл нагадали, що після того, як у 2020 році вони відмовилися від своїх обов'язків членів королівської родини, згодом у різних інтерв'ю жалілися на расизм і контроль з боку придворних королівського двору. Але зараз опальні герцоги по суті відтворюють таку саму систему у власному будинку у Монтесіто.

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Пара серйозно переглянула склад своїх робітників й запровадила систему із суворою ієрархією, аналогічну до тієї, на яку так скаржився Гаррі.

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Повідомляється, що команду з 11 людей, яка працюватиме як у Монтесіто, так й у Великій Британії, очолить досвідчений фахівець з комунікаційних стратегій Мередіт Кендалл Мейнс.

Все це, на думку королівського експерта Річарда Фіцуїльямса, дуже схоже на лицемірство.

«Лицемірство полягає у тому, що Гаррі, особливо у своєму останньому інтерв'ю, нападав на придворних та королівську родину, вважаючи їх ворогами. Тому надзвичайно дивно, що він хоче створити подібну структуру в Монтесіто», — обурився Фіцуїльямс.

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«Безперечно, Сассекси хотіли б правити „королівським двором“ зі свого особняка в Монтесіто. Ніщо не принесло б їм більшого задоволення, ніж придворні, які кланяються і розшаркуються, щоб догодити герцогу та герцогині. Конкуренція з Букінгемським та Кенсінгтонським палацами привела б Меган у захват. Але те, що зібрали Сассекси, — це не „королівський двір“. Швидше, це надзвичайно дорога група бюрократів, яка сигналізує про останню, відчайдушну спробу Сассексів врятувати свій бренд», — вважає експерт.

Нагадаємо, що у своєму прагненні «подружитися з ворогами своїх ворогів» принц Гаррі та Меган Маркл стали по суті, учасниками ще одного конфлікту — між Бекхемами та їхньою невісткою Ніколою Пельтц.

Фото MEGA

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