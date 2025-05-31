- 17:54 Ціни готуються до «стрибка»: які продукти подорожчають до осені
- 17:34 В англійській прем'єр-лізі визначили найкращий гол сезону: відео шедевра
- 17:21 Час не на боці росії, — аналітик
- 16:52 Захотілось конкуренції з Букінгемським палацом? Принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у лицемірстві
- 16:24 КНДР передала росії десятки тисяч контейнерів зі зброєю: подробиці про «внесок» країни у війну
- 15:52 «Солодкі дев’ятнадцять»: донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло відзначила 19-річчя шопінгом з подругою
- 15:23 Трамп ще може зупинити путіна, але тільки якщо діятиме негайно: про що йдеться
- 14:53 «Зіпсувала» танець наречених: стала відома справжня причина неприязні між Бекхемами та їхньою невісткою Ніколою
- 14:22 Ядерна загроза від рф стала реальнішою, — ЗМІ
- 14:17 «Інтер» у день фіналу Ліги чемпіонів оголосив трагічну звістку
- 13:49 Запоріжжя та прикордоння Сумщини стали одними з основних напрямків атак рф, — Сирський
- 13:21 Шалений спротив: отримувачі спецпенсій не хочуть їх зниження для зростання мінімальної пенсії всім іншим
Захотілось конкуренції з Букінгемським палацом? Принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у лицемірстві
Після візиту до Китаю, де принц Гаррі отримав жартівливе прізвисько, молодшого сина короля Чарльза III розкритикували вже і в США.
Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.
Йому й Меган Маркл нагадали, що після того, як у 2020 році вони відмовилися від своїх обов'язків членів королівської родини, згодом у різних інтерв'ю жалілися на расизм і контроль з боку придворних королівського двору. Але зараз опальні герцоги по суті відтворюють таку саму систему у власному будинку у Монтесіто.
Пара серйозно переглянула склад своїх робітників й запровадила систему із суворою ієрархією, аналогічну до тієї, на яку так скаржився Гаррі.
Повідомляється, що команду з 11 людей, яка працюватиме як у Монтесіто, так й у Великій Британії, очолить досвідчений фахівець з комунікаційних стратегій Мередіт Кендалл Мейнс.
Все це, на думку королівського експерта Річарда Фіцуїльямса, дуже схоже на лицемірство.
«Лицемірство полягає у тому, що Гаррі, особливо у своєму останньому інтерв'ю, нападав на придворних та королівську родину, вважаючи їх ворогами. Тому надзвичайно дивно, що він хоче створити подібну структуру в Монтесіто», — обурився Фіцуїльямс.
«Безперечно, Сассекси хотіли б правити „королівським двором“ зі свого особняка в Монтесіто. Ніщо не принесло б їм більшого задоволення, ніж придворні, які кланяються і розшаркуються, щоб догодити герцогу та герцогині. Конкуренція з Букінгемським та Кенсінгтонським палацами привела б Меган у захват. Але те, що зібрали Сассекси, — це не „королівський двір“. Швидше, це надзвичайно дорога група бюрократів, яка сигналізує про останню, відчайдушну спробу Сассексів врятувати свій бренд», — вважає експерт.
Нагадаємо, що у своєму прагненні «подружитися з ворогами своїх ворогів» принц Гаррі та Меган Маркл стали по суті, учасниками ще одного конфлікту — між Бекхемами та їхньою невісткою Ніколою Пельтц.
Фото MEGA40
Читайте нас у Facebook