Кинув гранату у натовп і підірвався сам: на Полтавщині чоловік зчинив злочин біля супермаркету, є жертви

У неділю, 8 вересня, близько 23:00 у місті Лубни в Полтавській області сталося самогубство з допомогою бойової гранати.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

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Внаслідок інциденту, який стався поблизу супермаркету на вулиці Монастирській, загинула одна людина, а троє місцевих жителів отримали поранення.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік. Троє постраждалих, віком 30−40 років, були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

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Поліція з'ясувала, що до вибуху причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями було знайдено неподалік місця події. Попередньо, він загинув від вибуху. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

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Крім того, за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлює слідство.

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