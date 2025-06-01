Росіяни вдарили по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ: є загиблі

Під час ворожої атаки з повітря 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України.

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В Сухопутний військах повідомили, що станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

«Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», — йдеться в повідомленні командування.

Створено комісію та призначено службове розслідування. Зазначаєаться, що у разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

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Нагадаємо, що 20 травня ворог завдав ракетного удару по полігону у Сумській області. Тоді загинули 6 військових, ще понад 10 отримали поранення. В тому районі не один день працював російський розвідувальний дрон, який і скорегував удар «Іскандером».

Фото з Вікіпедії

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