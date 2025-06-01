Нічний наліт «Шахедів»: руйнування на Кіровоградщині, Харківщині та в Запорізькій області (фото, відео)

У ніч проти 1 червня росіяни знов масовано атакували Україну дронами та ракетами — повітряна тривога триваєа в деяких регіонах, в тому числі й в столичному.

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В Повітряних силах ЗСУ вночі повідомляли, в тому числій й про загрозу балістики — вибухи було чути в Києві, а ранком — про ракети в напрямку Сум. Також під масованою атакою перебував Житомир.

Наразі біля міст Суми, Дніпро, Харків спостегірааються ворожі розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками ворожих навідниками ворожих засобів ураження. Також в Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль на Дніпро.

На Кіровоградщині є руйнування житлової забудови. Керівник ОВА Андрій Райкович повідомляв, що в одній з громад Голованівського району пошкоджено 16 приватних домоволодінь.

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В Голованівському районі пошкоджено 16 приватних будинків. Фото ОВА

«Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани. Обійшлося без постраждалих. Прилегла територія обстежується фахівцями», — зазначав голова військової адміністрації області.

Впродовж доби загарбники активно били по Запорізькій області. За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, в області постраждали четверо людей.

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"Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Темирівці. 281 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 4 обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Чарівне. 180 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - уточнив він.

Місцева влада отримала 32 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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«Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома „Шахедами“. Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок. Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання. Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога», — зазначив Федоров.

За даними ДСНС, в обласному центрі пошкоджені приватні та дачні будинки, виробнича будівля, котельня та понад 10 авто.

Виникли пожежі у житлових будинках, гаражах та на виробничих об'єктах. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі займання.

А на Харківщині в Лозовій гостру реакцію на стрес отримала 45-річна жінка. Це сталося під час удару «Шахеда» по навчальному закладу, де горіла покрівля. Також були пошкоджені будинки поруч.

«У Великому Бурлуку та Ізюмі російські БпЛА спричинили руйнування та пожежі адмінбудівель і складів. У Балаклії пошкоджені приватні будинки та авто, була невелика пожежа», — додали в надзвичайній службі.

За словами Головкома ЗСУ Олександра Сирського, Запорізька область, як і Сумська, стали місцями, де російські загарбники активізували свої дії.

Фото ОВА

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