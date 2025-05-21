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Командира військової частини відсторонили: ворог вдарив по полігону на Сумщині — є вбиті та поранені
Повномасштабна війна в Україні триває три роки й вісімдесят шість днів. Люди гинуть не тільки від атак ворога, а й від не зовсім логічних дій деяких воєначальників.
Так, внаслідок ракетного удару по полігону у Сумській області вдень 20 травня загинули 6 військових, ще понад 10 отримали поранення. Про це повідомили у Нацгвардії.
З повідомлення стає зрозумілим, що один з командирів віддав розпорядження провести військові навчання на полігоні, який знаходиться у менш ніж 50 км від кордону з рф і, звичайно, повністю проглядається ворогом.
Наказ про навчання було віддано, попри той факт, що над полігоном не один день висів російський дрон, який і скорегував удар «Іскандером».
«За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення», — йдеться у повідомленні Нацгвардії.
Це не перший випадок загибелі військових. Раніше ми писали про трагедію на полігоні «Новомосковський». Там російська армія завдала ракетного удару по полігону, де перебували українські військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади. Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що внаслідок ворожої атаки були жертви та постраждалі серед військових. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уточняв, що росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» у касетному спорядженні.
Командувач Сухопутних військ призначив перевірку за участі військової контррозвідки. ДБР своєю чергою відкрило кримінальне провадження за статтею «недбалість».254
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