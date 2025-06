Ще більше областей: в ISW назвали регіони, які хоче окупувати росія

Територіальні претензії росії до України не обмежуються чотирма вже незаконно анексованими областями.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Аналітики зазначають, що рф планує окупувати щонайменше ще п’ять українських областей: Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську, Миколаївську. За інформацією ISW, попри те, що росія досі не має повного контролю навіть над тими регіонами, які формально були оголошені анексованими в 2022 році — Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області — подальші загарбницькі плани кремль всерйоз обговорює.

«Публічні заяви російських посадовців продовжують демонструвати, що росія має ширші територіальні цілі в Україні, окрім чотирьох областей, які росія незаконно оголосила анексованими», — підкреслюють в ISW.

Зокрема, нещодавно голова комітету Держдуми рф з оборони Андрій Картаполов заявив, що Україна нібито втратить низку своїх міст, якщо «буде затягувати мирне врегулювання».

ISW цитує Картаполова, який сказав, що Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова, Дніпра та інших територій.

Як пишуть експерти ISW, заяви Картаполова демонструють, що росія продовжує розраховувати на затяжну війну.

«путін і надалі діє в „теорії повзучої перемоги“, яка передбачає окупацію українських територій малими кроками, без різких проривів, але з поступовим зміщенням лінії фронту», — йдеться у звіті ISW.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін нібито запропонував припинити подальше вторгнення в Україну по всій поточній лінії фронту. Це частина зусиль щодо досягнення мирної угоди з Трампом, повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела. Таку пропозицію путін зробив на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.

За інформацією видання, путін нібито сказав Стіву Віткоффу, що москва може відмовитися від своїх претензій на чотири частково окуповані області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Це буде за умови, якщо США підуть на ширші геополітичні поступки москві. Зокрема, визнають контроль над Кримом і не допустять вступу України до НАТО. У той же час, чиновники Євросоюзу вважають, що господар кремля може використати цю поступку як приманку. Все для того, аби заманити президента США та змусити його прийняти й інші вимоги росії.

