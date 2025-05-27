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Світ

Війна в Україні триватиме довше, ніж ми можемо уявити: Мерц виступив з неприємною заявою

14:57 27 травня 2025
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Ніч за ніччю росія продовжує масовані атаки безпілотниками на територію України, спричиняючи загибель і поранення мирних жителів. Попри всі заклики до мирного процесу, кремль демонструє наміри розширити свої загарбницькі плани — тепер мова йде не про чотири регіони України, а про сім, пише Bild.

Останні ракетні та дронові удари росії привернули увагу президента США Дональда Трампа, який різко засудив путіна, назвавши його дії «божевільними» через найсерйозніші атаки з початку війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловився щодо дій російського президента. Він дав зрозуміти, що будь-які пропозиції переговорів путіну не мають сенсу.

«путін сприймає будь-які спроби діалогу як прояв слабкості. Якщо навіть пропозиція зустрічі у Ватикані не отримала схвалення з боку російського керівництва, то ми повинні усвідомити, що ця війна може тривати набагато довше, ніж будь-хто з нас сподівається або уявляє», — цитує Bild Фрідріха Мерца.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зробить Європа, якщо Трамп остаточно відвернеться від України.

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