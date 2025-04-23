путін може відмовитися від своїх претензій: стало відомо, за яких умов

Спеціальний посланець США Стів Віткофф, який запропонував Трампу «дозволити» рф анексувати чотири області України,

планує найближчими днями знову відвідати москву, щоб обговорити з лідером кремля путіним припинення агресивної війни росії. Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт оголосила, що така розмова відбудеться «пізніше цього тижня». Раніше Віткофф кілька разів особисто спілкувався з путіним і після переговорів завжди відгукувався про російського президента надзвичайно позитивно. За президента США Дональда Трампа США різко змінили курс і більше не бажають надавати довгострокову підтримку Україні в її боротьбі з російським вторгненням. Вашингтон насамперед тисне на Київ, щоб досягти «швидкого миру».

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Згідно з повідомленням ЗМІ, путін нібито запропонував припинити подальше вторгнення в Україну по всій поточній лінії фронту. Це частина зусиль щодо досягнення мирної угоди з Трампом, повідомляє Financial Times з посиланням на інсайдерів. Таку пропозицію путін зробив на початку місяця на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.

Як йдеться у публікації, путін сказав Стіву Віткоффу, що москва може відмовитися від своїх претензій на чотири частково окуповані області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Це буде за умови, якщо США підуть на ширші геополітичні поступки москві. Зокрема, визнають контроль над Кримом і не допустять вступу України до НАТО.

Журналісти зазначають, що москва може припинити бойові дії, коли витіснить ЗСУ з Курщини.

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Але європейські чиновники вважають, що глава кремля може використати цю поступку як приманку. Все для того, аби заманити президента США та змусити прийняти інші вимоги росії.

Кілька днів тому також ходили чутки, що США можуть бути готові визнати Крим територією рф. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. росія окупувала український півострів у 2014 році, а потім анексувала його в порушення міжнародного права після референдуму, організованого москвою. Президент України Володимир Зеленський заперечив плани:

«Україна юридично не визнає окупацію Криму, — заявив Зеленський на пресконференції. - Нема про що говорити. Це суперечить нашій Конституції».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американська дипломатична команда прибуває до Лондона для переговорів з Україною та її союзниками. Але, на думку редактора відділу міжнародних відносин Іndependent Сема Кайлі, це може бути пасткою.

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