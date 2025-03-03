«Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків»: командувач Сухопутними військами — про трагедію на Дніпропетровщині

Військовий полігон і у Дніпропетровській області зазнав ракетного удару (попередньо, ракетою «Іскандер»), внаслідок якого загинули та постраждали люди. Трагедію підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

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За повідомленням ЗМІ, йдеться про полігон «Новомосковський».

Михайло Драпатий заявив про незалежне розслідування з участю військової контррозвідки та пообіцяв найсуворіші покарання для тих, хто несе відповідальність за трагедію.

Зараз в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини перебувають поранені внаслідок удару по полігону. Про це Суспільному повідомили власні джерела у медзакладі.

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Волонтери швидко зібрали гуманітарну допомогу у вигляді одягу, матраців, їжі та води.

«Швидко згуртувались, об'єднались і допомогли закрити нагальні потреби по усім нашим лікарням. Наразі всі основні потреби (одяг, ковдри, постіль, вода, їжа, дрібна гігієна) закриті», — сказав один з них.

Командувач Драпатий зробив важливу заяву, відзначивши, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер має попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність.

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«Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли „відмазатися“. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто „затягує“ військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України», — говорить очільник Сухопутних Військ.

Імовірно, що удар було скориговано кимось з місцевих, як це вже відбувалося раніше.



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