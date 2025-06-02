Пенсії у червні: хто зможе отримати надбавки

На відміну від ведучого Ігоря Кондратюка, який отримує, за його словами, «досить пристойну пенсію», більшість українців на заслуженому відпочинку мають куди менші виплати.

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В червні ситуація, на жаль, не зміниться, проте деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати надбавки. Про це пишуть «Факти ICTV».



Іншими словами, пенсії в Україні з 1 червня зростуть для тих пенсіонерів, яким виповнилось 70, 75 та 80 років. Вони доплату отримають автоматично, тож звертатися нікуди не потрібно.

Надбавки до пенсії для осіб 70, 75 та 80 років будуть такими:

570 грн — кому виповнилося 80 років;

456 грн — кому від 75 до 79 років;

300 грн — для осіб віком 70−74 роки.

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Головна умова, щоб отримати доплату — пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Для кількох категорій громадян, зокрема для ВПО та українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, Кабмін спростив механізм отримання пенсій. Так, вони зможуть це зробити у будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку, як це було до цього.

Обрати іншу фінансову установу можна як особисто у відділенні Пенсійного фонду України, так і онлайн через вебпортал ПФУ або ж безпосередньо у новому банку.

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Також українцям стане простіше зарахувати свій страховий стаж, одержаний за кордоном, повідомили у Мінсоцполітики.

«Завдяки ухваленому раніше закону та постанові, розробленій Мінсоцполітики, відтепер стаж, який українці набувають за кордоном, буде включено для визначення права на пенсію за віком в Україні», — йдеться у повідомленні.

Якщо раніше людина, пропрацювавши в Україні 25 років і ще 5 років — за кордоном, до відповідного рішення не мала б права на призначення пенсії за віком, то тепер вона зможе зарахувати ці 5 років страхового стажу за кордоном до свого стажу в Україні.

Отже, підбиваючи підсумки, якими будуть пенсії з 1 червня 2025 року, можна зауважити — що вони не зміняться для більшості категорій громадян, якщо не враховувати надбавки для людей 70, 75 та 80 років.

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В той же час, нагадаємо, що починаючи з вересня частина пенсіонерів буде отримувати додатково по 2 тисячі грн щомісяця.

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