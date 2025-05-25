У Кондратюка вдвічі більша, ніж у Бобула: яку пенсію отримують зірки українського шоубізнесу

Після того як співак Іво Бобул пожалівся в інтерв'ю, що отримує пенсію, «на яку неможливо прожити», українці почали жваво цікавитися, які ж виплати отримують легендарні артисти.

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Про те, які насправді пенсії у зірок, розповідає інтернет-видання «ГОРДОН».

Так, 71-річний співак Іво Бобул отримує 5 тисяч грн пенсії, яку він називає «не пенсія, а страшна несправедливість».

«Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, яка все життя з одного кабінету в інший носила папірці, отримує в 50 разів більше. А судді собі скільки призначали?» — обурився Бобул.



67-річний співак Павло Зібров зараз отримує 8,5 тис. грн пенсії. У лютому 2024 року Зібров говорив, що його пенсія становить 7,5 тис. грн.



Його колега — 70-річна Алла Кудлай своєї пенсії не розголошує, але, за словами самого Зіброва, артистка отримує на 1 тис. більше, ніж він. Отже, її пенсія становить 9,5 тис. грн.



63-річний ведучий Ігор Кондратюк отримує «досить пристойну пенсію» (до 10 тис грн), хоч живе на заощадження.

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«У мене не мінімальна пенсія. У мене пенсія досить пристойна, але якщо порівнювати із пенсіями суддів, то моя пенсія — мізерна», — розповів він 2023 року.



Мати української ведучої Лесі Нікітюк — Катерина Нікітюк отримує також 5 тисяч грн пенсії.



За словами співачки Олі Полякової, її мати Світлана Полякова отримує 2,4 тис. пенсії.

Зазначимо, що найбільше пенсія в Україні становить 51 тис. грн, якщо не рахувати суддів (у яких пенсія офіційно пенсією не називається). Про це у квітні повідомили в Мінсоцполітики. Водночас 26% українців отримують пенсію меншу ніж 3 тис. грн.

Також нагадаємо, що навіть зірки, які прославили Україну у світі, отримують набагато меншу пенсію, ніж судді та прокурори.

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