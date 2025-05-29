Починаючи з вересня деякі українці почнуть отримувати додатково по 2 тисячі грн щомісяця: кому пощастить

На відміну від ведучого Ігоря Кондратюка, який отримує «досить пристойну пенсію», більшість українців на заслуженому відпочинку отримує куди менші виплати.



Водночас уряд працює над тим, щоб збільшити виплати українцям — як заробітну плату, так і пенсії. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час конференції «Освіта нової України», передає УНІАН.



За його словами, отримано доручення президента опрацювати варіанти підвищення зарплат для вчителів (а завдяки цьому згодом будуть збільшені і пенсії).

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У МОН опрацьовують варіанти можливостей перегляду зарплат для вчителів, попри брак грошей.

«Загалом на виконання відповідної статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд гривень. Безумовно, зараз, під час війни, ми не знаходимо такої суми. У бюджеті 2025 року нам вдалося знайти на виконання доручення президента та зусиллями прем’єр-міністра 12 млрд гривень додаткових», — сказав він.

У міністерстві вважають, що цієї суми достатньо для доплат по 1000 гривень у першому півріччі та 2000 гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя.

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«Є доручення президента опрацьовувати зараз рішення підвищення заробітної плати. Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури заробітної плати, щодо виведення заробітної плати як інструменту мотивації для професійного зростання. Є низка сценаріїв, але найдешевший сценарій починається з 40 млрд гривень додаткового фінансування. І ми з урядом працюємо над цією метою. І, сподіваюся, що ми знайдемо рішення», — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні зросла середня зарплата. За 2024 рік вона склала 17 486,60 гривень, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень). Цей показник застосовується також для розрахунку пенсій.

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