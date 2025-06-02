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Секрет щастя по-фінськи: Фінляндія визнана найщасливішою країною у світі

22:27 2 червня 2025
Чашка кави

Цього року Фінляндія стала першою в рейтингу найщасливіших країн світу. Свою першість вона утримує вже восьмий раз. Нагадаємо, нещодавно ми писали про фінські способи зняти стрес — ці поради точно можуть стати в пригоді українцям.

Які ж секрети щастя по-фінськи? Безумовно, цьому сприяє високий рівень соціальної підтримки та захисту прав громадян. Також для фінів важливий баланс між роботою та особистим життям. І ще один із секретів щастя — близькість до природи. Фіни люблять проводити час на природі практично за будь-якої погоди. Погуляти в парку, поплавати в озері, покататися на лижах вважають найбільшою насолодою.

Ще один секрет щастя такий: практично у кожної людини в цій країні є хобі — і не одне. Це може бути музика, живопис, хендмейд (в'язання або створення виробів з дерева), спорт… Хобі — це інтерес до життя. А він дуже важливий.

І, нарешті, сауна — ще один ключ до щастя. Вона дарує моменти радості та розслаблення, а це дуже важливо для гарного самопочуття людини.

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Звісно, дуже важливо вміти цінувати природу, красу, людські стосунки.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з майстринею Іриною Поповою, яка розповіла про те, що іграшкового домашнього улюбленця діти часто беруть із собою в бомбосховище.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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