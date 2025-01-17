Фінські способи зняти стрес: поради найщасливішої нації у світі

Сучасний світ мало сприяє відпочинку, а українці ще й відчувають щоденний стрес від війни, перевтому, хвилювання через зростання цін, нестачу коштів… Тому нам потрібно особливо ретельно піклуватися про себе, хоча б на мить звільнившись від тягаря проблем. Фіни вважаються найщасливішою нацією. Тож варто скористатися їхнім досвідом, пише видання Poradnik Zdrowie.

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Фіни, попри те, що їхня країна розташована в холодному і не дуже сонячному регіоні, розробили спосіб відпочинку, який дозволяє знайти баланс і бажаний спокій в суєті повсякденного життя.

Багато з нас весь час працюють і часто не вміють відпочивати після роботи. Або ми відчуваємо, що у нас немає часу чи інструментів, щоб відновитися, перш ніж повернутися до роботи. Це, звичайно, помилка: у нас є такі можливості, але ми часто про них забуваємо. Куди прямують більшість людей, повертаючись із роботи? На диван перед телевізором. Куди йдуть фіни? Якщо випадає вільна хвилинка, їдуть на дачу біля озера та в ліс. Близькість до природи, незалежно від пори року, є дуже важливим критерієм для фінів при виборі місця для відпочинку.

У вас немає дачі біля озера чи в лісі? Для поліпшення самопочуття достатньо просто прогулятися по такій території. Вибирайте менш відвідувані місця, щоб насолодитися контактом з природою. Комерційні озера з гучною музикою з пабів — не те, що ми шукаємо в цій ситуації.

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Фінляндія не дуже тепла країна. Тож що допомагає зігріти та заспокоїти наші тіла та душу? Звичайно — сауна. Відвідування сауни підвищує імунітет, сприяє правильній роботі серцево-судинної системи, а також позитивно впливає на психіку. У сауні можна побути наодинці (без телефону!), а також зустрічатися з друзями. Обидва варіанти можуть допомогти вам зняти напругу та щоденний стрес.

У список речей, які можна зробити для поліпшення настрою, також входить купання в озері. Очевидно, що це питання, до якого слід підходити зі здоровим глуздом. Зимове купання вимагає відповідної підготовки. Крім того, давайте пам’ятати про обережність у водоймах.

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Звичайно, озеро можна замінити басейном, де в комфортних умовах ми зможемо зняти стрес і попрацювати над формою і фігурою. Плавання дуже благотворно впливає на наш організм, знижуючи напругу в опорно-руховому апараті.

Попри те, що фінська релаксова тріада не є всемогутньою, це, безсумнівно, метод, який може допомогти покращити ваше психофізичне самопочуття.

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