Дуже схудла: відома співачка вразила зміною

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2017» Джамала, яка вразила новим образом, потужно звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала світлини та розповіла про концерти й важливі зустрічі, які відбулися у Норвегії. Джамала стала однією з зіркових гостей потужного форуму про мистецтво під час війни.

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«Виступала в Норвегії на дуже особливому форумі, — розповіла Джамала. — Тричі виходила на сцену: двічі з піснями і один раз як спікер — у розмові про роль мистецтва в часи війни.

Це був, напевно, найскладніший день за довгий час. Але я щиро сподіваюсь, що нам вдалося хоча б трохи передати те, що ми відчуваємо. Хоча б трохи нагадати про сьогоднішню Україну.

Я говорила про біль, про пам’ять, про силу мистецтва як голосу народу. Як спосіб сказати світові: «Ми досі тут. Ми творимо. Нас не зітреш».

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Джамала розповіла про найскладніший день за довгий час

Джамала додала, що багато разів чула слова підтримки для України. Це означає: є емпатія, є зв’язок, а значить, і надія.

Шанувальники підтримали артистку та подякували їй за позицію. Також у мережі відреагували на зовнішній вигляд співачки, яка дуже схудла. Нагадаємо, рік тому Джамала втретє стала мамою.

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«Обожнюю пісню-переможницю „Євробачення“, — поділилися думками у мережі. — Сміливо, стильно, до кому у горлі, до сліз. Ця пісня і підтримує, і надихає, і відлякує нечисть всяку».

«Схудла дуже», — відреагували у мережі.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка зізналася, як війна змінила її життя.

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