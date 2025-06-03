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Дуже схудла: відома співачка вразила зміною
Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2017» Джамала, яка вразила новим образом, потужно звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала світлини та розповіла про концерти й важливі зустрічі, які відбулися у Норвегії. Джамала стала однією з зіркових гостей потужного форуму про мистецтво під час війни.
«Виступала в Норвегії на дуже особливому форумі, — розповіла Джамала. — Тричі виходила на сцену: двічі з піснями і один раз як спікер — у розмові про роль мистецтва в часи війни.
Це був, напевно, найскладніший день за довгий час. Але я щиро сподіваюсь, що нам вдалося хоча б трохи передати те, що ми відчуваємо. Хоча б трохи нагадати про сьогоднішню Україну.
Я говорила про біль, про пам’ять, про силу мистецтва як голосу народу. Як спосіб сказати світові: «Ми досі тут. Ми творимо. Нас не зітреш».
Джамала додала, що багато разів чула слова підтримки для України. Це означає: є емпатія, є зв’язок, а значить, і надія.
Шанувальники підтримали артистку та подякували їй за позицію. Також у мережі відреагували на зовнішній вигляд співачки, яка дуже схудла. Нагадаємо, рік тому Джамала втретє стала мамою.
«Обожнюю пісню-переможницю „Євробачення“, — поділилися думками у мережі. — Сміливо, стильно, до кому у горлі, до сліз. Ця пісня і підтримує, і надихає, і відлякує нечисть всяку».
«Схудла дуже», — відреагували у мережі.
Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка зізналася, як війна змінила її життя.360
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