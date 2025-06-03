Перехоплює подих: популярна реперка поділилася враженням

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» alyona alyona, яка вразила зізнанням, знаходиться у великому концертному турі Канадою. На своїй сторінці у соціальній мережі alyona alyona поділилася враженнями та світлинами з виступів. Артистка продовжує виступи та зізнається, що кількість подарунків та нових речей перевищила її очікування, тому вона, навіть, відправить частину до України.

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«Шалений ритм, мінімум сну, максимум емоцій, — написала alyona alyona. — Кожен день — нове місто, нові люди, нові враження. Цей тур живе в серці і хочеться зберегти кожну мить».

Співачка показала, як у вільний час подорожує країною та свою поїздку на Ніагарський водоспад. За словами alyona alyona, це було вражаюче.

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«Коли я бачу щось таке велике, то у мене перехоплює подих, — зазналася співачка. — Ти усвідомлюєш, наскільки ти маленька людина».

Підписники подякували alyona alyona за виступи та її надихаючі пісні.

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«Мені здається „Рідні мої“ всі чекають, ніби торкнутися рідного», — процитували рядки одної з пісень артистки.

«Була на вашому концерті в Торонто разом з п'ятирічним сином, було дуже тепло та душевно! — поділилися враженнями. — Дякую вам за вашу творчість і що робите життя світлішим кожен день!«

Раніше у мережі звинуватили популярну реперку.

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