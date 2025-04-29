Фальшива: у мережі звинуватили популярну реперку

Популярна реперка та представниця України на «Євробаченні-2024» Alyona Аlyona здивувала шанувальників новим образом. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини, на яких позує у шкіряній пишній чорній спідниці та червоній кофті. Її волосся, заплетене у косу, було зібрано у високий хвіст. Alyona Аlyona додала, що саме так вона виглядає, збираючись у нову подорож. А оскільки їздити доводиться часто, то вокзал та потяги стали її другою домівкою.

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«Моє життя буремне, і вокзал для мене вже як другий дім, офіс і кав’ярня одночасно, — написала реперка. — Тут я проводжу ділові зустрічі, знайома з багатьма працівниками. Часом здається, що я бачу перони частіше, ніж своїх батьків».

Підписники відреагували на цікавий образ співачки, але були і ті, хто згадав не дуже вдалу з нею зустріч.

«Дуже неприємна зустріч була в Києві, — написали у коментарях. — Розчарована, неприємна, фальшива, на жаль».

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«Відпишіться будь ласка, — відреагувала Alyona Аlyona. — Я не зобов'язана виправдовувати ваші очікування і давати вам те, що ви хочете».

«З ніг збиваючий образ», — поділилися враженнями від світлин.

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«Щирість і відвертість робить вас душевною та найкращою!» — вважають підписники.

«Образ бомбічний», — відреагували у мережі.

Раніше репер Потап обурив мережу через свій вчинок.

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