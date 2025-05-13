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«Змінила моє життя»: популярна реперка вразила зізнанням
Популярна співачка, представниця від України на «Євробаченні-2024» Alyona Alyona, яка нещодавно потрапила під хейт, вразила зверненням до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку реперка опублікувала спогади про торішний конкурс та закликала до підтримки наших учасників «Євробачення-2025». Вона додала чуттєве відео про підготовку її спільного з Jerry Heil номера. Нагадаємо, Jerry Heil цьогоріч стала речницею від України на «Євробаченні».
«Минає рік відтоді, як ми з Jerry Heil мали честь представляти Україну на великій сцені «Євробачення-2024», — нагадала Alyona Alyona. — Це був хвилюючий, непередбачуваний, але надзвичайно важливий і прекрасний досвід. Ми відчули неймовірну силу єдності, отримали тисячі слів підтримки — і щиро вдячні вам за те, що ви досі з нами!
Цього року честь представляти Україну має «Циферблат», і ми щиро віримо, що їхній виступ також об’єднає всіх навколо музики, надії та віри. Бо саме зараз, під постійними обстрілами, як ніколи важливо триматися за добре й світле, показати всьому світу нашу силу та єдність".
Підписники відреагували на пост реперки та поділилися враженнями від їхнього виступу на «Євробаченні-2024».
«Обожнюю цю пісню, кожного разу мурашки по шкірі», — поділилися у мережі.
«Вважаю, що ця пісня вже вплетена в генетичний код української нації», — написали шанувальники.
«Пісня, яка змінила моє життя», — вразили зізнанням.
«Я так сумую за цим часом, найкраще «Євробачення», — поділилися думками шанувальники.
Нагадаємо, букмекери зробили ставки на переможців «Євробачення-2025».
Фото: інстаграм47
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