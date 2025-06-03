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Переслідувача Дженніфер Еністон визнали психічно недієздатним
Як стало відомо щодо справи про переслідування акторки Дженніфер Еністон, обвинувачений Джиммі Вейн Карвайл був визнаний психічно недієздатним для суду. Рішення було прийнято психіатрами округу Лос-Анджелес. Суд дійшов того ж висновку, що й раніше, вважаючи, що психічний стан Карвайла не дозволяє йому відповідати на звинувачення у вандалізмі та переслідуванні.
Це означає, що всі поточні звинувачення, а також провадження проти правопорушника, наразі призупинено.
«Суд вважає, що підсудний наразі не є дієздатним, щоб постати перед судом. Кримінальне провадження залишається призупиненим», — сказала суддя Марія Каваллуцці, пише news18.com.
Раніше минулого тижня державний захисник запросив другу думку після оцінки чоловіка з Міссісіпі як «недієздатного постати перед судом». Карвайл продовжує визнавати себе невинним навіть після третього слухання. Раніше він з'являвся з оголеними плечима, закутаний у ковдру, призначену для запобігання самогубствам, на третьому слуханні він був у яскраво-жовтому вбранні окружної в'язниці. Після паузи в судовому процесі слухання перенесли для того, щоб дозволити Карвайлу розпочати плановий прийом ліків. Якщо його визнають винним за цими звинуваченнями, йому може загрожувати до трьох років ув'язнення.
Раніше Джиммі Вейна Карвайла з Нью-Олбані, штат Міссісіпі, звинуватили у тому, що він пошкодив своєю машиною ворота будинку Еністон у Лос-Анджелесі. Карвайлу також було пред'явлено звинувачення у переслідуванні та вандалізмі. Адвокат Дженніфер Еністон стверджував, що він неодноразово надсилав їй голосові повідомлення, електронні листи та повідомлення в соціальних мережах протягом понад двох років.
За повідомленнями, вторгнення завдало значної шкоди майну, і акторка була присутня вдома в той час. Один з її охоронців зупинив його на під'їзній доріжці та повідомив поліцію.
Раніше повідомлялося, що сад Дженніфер Еністон на даху її колишнього пентхауса став трендом року.21
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