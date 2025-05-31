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«Досі дуже її люблю»: Бред Пітт запропонував Дженніфер Еністон переїхати в його будинок
Бред Пітт, який нещодавно знову змінив імідж, підтримав колишню дружину Дженніфер Еністон. Актор запропонував їй свій будинок у Лос-Анджелесі після того, як невідомий чоловік, намагаючись проникнути в будинок Еністон в Бель-Ейр, пробив авто парадні ворота маєтку. Крім того, зірка серіалу «Друзі» зіткнулась з домаганнями.
За повідомленнями, 48-річного жителя Лос-Анджелеса звинуватили у переслідуванні та вандалізмі після того, як він надсилав Еністон небажані повідомлення та пошкодив ворота будинку. Після інциденту джерело повідомило виданню, що «кошмар переслідування став справжнім пеклом для Еністон, але вона була вражена всіма добрими пропозиціями, які отримала від своїх друзів», пише Geo.tv.
«Найбільшим сюрпризом став Бред, який запропонував їй свій будинок у Лос-Анджелесі, щоб Джен зупинилася там, — сказало джерело про Пітта. - Не секрет, що Бред досі дуже любить Джен, вони точно давно залишили позаду всі свої минулі драми розлучення».
Пітт і Еністон почали зустрічатися у 1998 році та обмінялися обітницями через два роки, у 2000 році. Однак їхній шлюб тривав недовго, і пара вирішила розлучитися у 2005 році.
Раніше повідомлялося, що сад Дженніфер Еністон на даху її колишнього пентхауса став трендом року.
Фото: GettyImages255
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