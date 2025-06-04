Терези ризикують стати легкою здобиччю шахраїв, а Козерогам настав час відпочити: гороскоп на 4 червня та ритуал «привороту» від мольфара

Свої прогнози на середу, 4 червня, надали знавці карт Таро, а також астрологи, які розповіли, які питання будуть найважливішими у житті всіх знаків Зодіаку.

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Овен

Гороскоп на 4 червня для Овнів радить знаку зайнятися своїм здоров'ям, пише tsn.ua. Особливу увагу варто звернути на очищення організму, яке має принести покращення самопочуття та легкість.

Телець

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Гороскоп на сьогодні для Тельців радить знаку дистанціюватися від «токсичних» людей, які можуть провокувати вас, поводячись агресивно. Не варто піддаватися негативним емоціям, які лише спустошать вас.

Близнята

Гороскоп на 4 червня радить Близнюкама не звертати уваги на неприємні сни, які можна буде побачити цієї ночі. Вони не матимуть нічого спільного з реальністью — переживати через них не варто.

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Рак

Астрологи радять Ракам 4 червня не приставати на пропозиції оточуючих, які захочуть перекласти на знак частину своїх повноважень. В першу чергу це стосується колег, які можуть «сісти на голову» Ракам.

Лев

Гороскоп на 4 червня рекомендує Левам не ігнорувати справедливу критику. А ось на безпідставну не вартоа звертати увагу.

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Діва

Астрологи не виключають, що сьогодні у Дів буде поганий настрій. Побороти негативні моменти допоможе робота. Якщо Діви займуть себе справами, день мине швидше.

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Терези

Гороскоп попереджає Терезів, що 4 червня вони можуть зіткнутися із шахраями — ймовірність обману вкрай висока.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіоном не бути надкритичними до себе 4 червня. Всі припускаються помилок, а ось надмірні докори ії не виправлять, а лише погіршать настрій.

Стрілець

Гороскоп на 4 червня радить Стрільцям, які відчуватимуть певну тривогу, заянятися хобі чи творчістю. Адже причиною такого стану може бути надлишок енергії.

Козоріг

Зірки радять Козерогам 4 червня подбати про себе та відпочити. Якщо такоїа можливості нема, то можна відправитися на прогулянку в парк чи до водойми.

Водолій

Гороскоп на 4 червня для Водолія не виключає, що знак може посваритися з близькою людиною, що виллється у тривалий конфлікт. Зірки радять знаку тримати емоції під контролем та постаратися на час зменьшити спілкування з дорогими йому людьми.

Риби

Гороскоп на сьогодні не радить Рибам кидатися в авантюри. Не все, що виглядає привабливим, таким є насправді. Знак може втратити набагато більше, ніж набути.

Ексклюзивний горокоп на червень, який склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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