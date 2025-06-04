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Дрони атакували Курську область росії, на місці прильоту виникла пожежа

10:54 4 червня 2025
БпЛА атакували Рильск, що на Курщині. Фото з відкритих джерел

В Курській області росії, де днями елемент мосту впав на автодорогу разом із локомотивом, ударні безпілотники атакували місто Рильськ.

Російське міноборони традиційно звітувало про збиття БпЛА «черговими засобами ППО»: чотирьох — над окупованим рф Кримом, двох — над Білгородщиною і ще двох — над Курщиною. Загальну кількість безпілотників, що атакували регіони, росіяни, як і раніше, не повідомляють.

Тим часом в мережі з'явилися повідомлення, що в Рильську на місці одного з ударів виникла пожежа.

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За словами очевидців, у небі над містом було видно щонайменше три безпілотники. SHOT, посилаючись на місцевих мешканців, пише, що вибухи пролунали в районі Рильська і села Крупець близько 23:00. Також пишуть про пожежу, яка виникла в житловій забудові. Офіційна інформація про наслідки та постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 червня, Служба безпеки України завдала ударів по Кримському мосту. Перший вибух замінованих опор мосту стався близько п'ятої ранку. Для операції було використано 1100 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Вдень у районі мосту знову пролунали вибухи, а рух магістраллю було перекрито.

Фото з відкритих джерел

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