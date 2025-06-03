Повторна атака на Кримський міст 3 червня: що відомо

Сьогодні, 3 червня, Кримський міст, у якого ранком СБУ під водою підірвала опори, знову опинився під ударом.

За повідомленнями ЗМІ, близько 14:50 пролунали вибухи, а окупаційна влада заявила про атаку безекіпажних катерів.

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Раніше вранці Служба безпеки України підтвердила проведення спецоперації з підриву мосту під водою. Вибухові пристрої, закладені під опорами, були активовані о 4:44 ранку, що призвело до значних пошкоджень конструкції.

За даними СБУ, міст перебуває в аварійному стані, а його підводні підпірки зазнали серйозних руйнувань. Окупаційна влада тимчасово зупинила рух транспорту через міст, а також обмежила морський пасажирський транспорт у Севастопольській бухті.

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Офіційні коментарі від СБУ, а також з боку окупаційної влади наразі відсутні, а ситуація навколо мосту залишається напруженою.

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Раніше Василь Малюк розповідав подробиці першої атаки на міст через Керченську протоку, яку було здійснено восени 2022 року.

Фото — скріншот

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