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Підірвали підводні опори: СБУ втретє вразила Кримський міст (фото, відео)
Невдовзі після унікальної операції «Павутина», під час якого дрони-камікадзе вразили кілька російськх аеродромів у глибокому тилу країни-агресорки, «бавовна завітала» до Кримського мосту. Вже втретє. Нагадаємо, що вперше шляхопроводу було «гаряче» восени 2022 року.
Як повідомляє Служба безпеки України, результатом операції, яка тривала кілька місяців, став підводний підрив опор мосту через Керченську протоку.
«Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, 3 червня, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» — зазначили в СБУ та додали, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна.
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В місцях підриву було встановлено 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.
«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — зазначив голова СБУ Василь Малюк, який керував операцією.
Матеріал про одну з операцію «Для підриву Кримського мосту було зроблено човен з інноваційних матеріалів»: відомий документаліст про секретні зйомки спецоперацій" читайте на нашому сайті.
Фото СБУ189
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