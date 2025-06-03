Підірвали підводні опори: СБУ втретє вразила Кримський міст (фото, відео)

Невдовзі після унікальної операції «Павутина», під час якого дрони-камікадзе вразили кілька російськх аеродромів у глибокому тилу країни-агресорки, «бавовна завітала» до Кримського мосту. Вже втретє. Нагадаємо, що вперше шляхопроводу було «гаряче» восени 2022 року.

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Як повідомляє Служба безпеки України, результатом операції, яка тривала кілька місяців, став підводний підрив опор мосту через Керченську протоку.

Вибухівка під опорами мосту спрацювала ранком 3 червня. Фото - скріншот

«Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, 3 червня, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» — зазначили в СБУ та додали, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна.

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В місцях підриву було встановлено 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.

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«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — зазначив голова СБУ Василь Малюк, який керував операцією.

Матеріал про одну з операцію «Для підриву Кримського мосту було зроблено човен з інноваційних матеріалів»: відомий документаліст про секретні зйомки спецоперацій" читайте на нашому сайті.

Фото СБУ

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