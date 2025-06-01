Відразу дві великі залізничні катастрофи сталися на Брянщині та Курщині: багато загиблих та поранених (фото, відео)

У Курській області росії, з території якої загарбники атакують Сумщину, у ніч проти 1 червня сталася залізнична аварія — на трасі Тросна-Калинівка Залізногірського району обрушився міст.

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Губернатор Олександр Хінштейн заявив, що це сталося під час руху вантажного локомотива.

У Курській області під локомотивом обрушився міст. Фото прокуратури рф

«Частина поїзда впала на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом. Почалося загоряння тепловоза — співробітники МНС його оперативно локалізували. Інші потяги знаходяться на пелатформі залізничній станції», — додав він.

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Міст впав на трасі Тросна – Калинівка. Фото російської прокуратури

Бригаду локомотива госпіталізували, дорогу під мостом перекрили.

Друга подібна аварія сталася на Брянщині, але вже з пасажирським потягом. Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляв про загиблих та постраждалих: «У Вигоничському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного складу… Внаслідок обвалення мосту на залізничні колії, на жаль, семеро загиблих».

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Також губернатор повідомив, що 66 людей постраждали, 44 з них госпіталізували.

На Брянщині під час обвалення мосту загинули семеро людей. Фото з відкритих джерел

У роспабликах уточнювали, що «склався» міст, по якому їхали фури і кілька легкових автомобілів. Все це звалилося на потяг «Климов — москва». І заявляли про «чотири вибухові пристрої, два з яких були закладені на опорі» шляхопроводу. А пізніше заявляли, що «інформація про СВУ на залізничних коліях наразі не підтвердилася».

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Також згадувалося про публікації «Z-воєнкорів», які повідомляли про «українську ДРГ», яку раніше нібито шукали у Вигонічному районі. Мовляв, групу з семи-восьми осіб помітили в районі села Субботове (76 кілометрів по прямій від російсько-українського кордону та за 30 кілометрів від Брянська). Втім, місцева влада це заперечувала.

Тим часом відомий публіцист Олександр Невзоров пише, що шляхопровід у Брянську місцеві «благали закрити або відремонтувати» протягом п'яти років, а тепер «він закрився сам». «Ось неповний список обвалів шляхопроводів (внаслідок зносу) за останній час: 2023 рік, віадук такого ж типу як у Брянську хряпнувся прямо на платформу Бігова (поряд з Білоруським вокзалом), у 2024 — на залізницю у В'язьмі, потім катастрофа трапилася в Приамур'ї (м. Свободний), повністю розвалилися три автомости в Архангельській області, чотири в Примор'ї, а так само в Калінінграді і т. д. Підривати російські шляхопроводи немає жодної необхідності. Досить просто розмотати ізоленту, якою РЖДшники лагодять опори, що тріснули».

Нагадаємо, що роком раніше українські військові, які проводили операцію на території Курської області, знищили міст через річку Сейм біля села Зване, яким йшло постачання російським військовим.

Фото зі сторінки губернатора Курської області Хінштейна

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