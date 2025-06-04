Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

Більшість німців висловилися проти постачання Німеччиною Україні крилатих ракет Taurus. Згідно з опитуванням Forsa, менше третини населення Німеччини виступає за це (31 відсоток). А 63 відсотки залишаються проти, як і під час попереднього опитування.

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Східні німці навіть частіше відхиляють постачання крилатих ракет Taurus (82 відсотки), ніж західні німці (59 відсотків). Лише прихильники Партії зелених (58 відсотків) у більшості підтримують постачання ракет Taurus. Більшість прихильників СДПН (58 відсотків), Лівої партії (63 відсотки) та особливо AfD (94 відсотки) виступають проти постачання Taurus. Прихильники ХДС/ХСС розділилися в думках з цього питання, пише видання n-tv.de.

Після переговорів між канцлером Мерцем та президентом Зеленським минулого тижня гостро стоїть питання можливого спільного виробництва далекобійної зброї Німеччиною та Україною.

Згідно з опитуванням Forsa, 40 відсотків німців вважають, що для Німеччини було б правильно спільно виробляти з Україною в майбутньому системи далекобійної зброї, які також можна було б використовувати для атак на цілі в росії.

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Додамо, що днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

«Звичайно, це в межах можливого, — сказав очільник німецького уряду в ефірі місцевого телеканалу. — Але буде потрібно кілька місяців навчання українських солдатів».

Він додав, що постачання ракет через пів року або рік не принесе користі Україні сьогодні. Потрібно поліпшення військової підтримки Києва з боку Німеччини вже зараз.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Україні дозволили бити далекобійними ракетами по цілях у рф.

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