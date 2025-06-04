- 18:33 Включно з «А-50»: в СБУ підтвердили втрати ворога в результаті операції «Павутина»
- 18:23 Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні
- 17:57 Підказує інтуїція: співачка Slavia про стать майбутньої дитини
- 17:44 СБУ втретє пошкодила об’єкт, на охорону якого рф витрачає мільярди доларів, — експерт
- 17:41 Полуниця буде великою та солодкою, як мед: аграрій назвав 5 правил, яких для цього потрібно дотримуватись
- 17:29 Ведуть нечесну гру: Зеленський пояснив, чому росія затягувала передачу «меморандуму»
- 17:15 Не кохання, а бізнес: Меган Маркл і принц Гаррі переживають кризу
- 17:03 Де і коли безкоштовно дивитися онлайн Україна U21 — Іспанія U21: розклад трансляцій останнього спарингу перед Євро-2025
- 16:47 Падіння гривні буде повільним: якого курсу долара чекати до кінця року
- 16:23 «Газпром» поховав турецький газовий хаб, який називали мрією путіна, — ЗМІ
- 15:59 Ледве не зламали мене: популярний співак про мобілізацію на фронт
- 15:58 Росіяни вдарили по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені
Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні
Більшість німців висловилися проти постачання Німеччиною Україні крилатих ракет Taurus. Згідно з опитуванням Forsa, менше третини населення Німеччини виступає за це (31 відсоток). А 63 відсотки залишаються проти, як і під час попереднього опитування.
Східні німці навіть частіше відхиляють постачання крилатих ракет Taurus (82 відсотки), ніж західні німці (59 відсотків). Лише прихильники Партії зелених (58 відсотків) у більшості підтримують постачання ракет Taurus. Більшість прихильників СДПН (58 відсотків), Лівої партії (63 відсотки) та особливо AfD (94 відсотки) виступають проти постачання Taurus. Прихильники ХДС/ХСС розділилися в думках з цього питання, пише видання n-tv.de.
Після переговорів між канцлером Мерцем та президентом Зеленським минулого тижня гостро стоїть питання можливого спільного виробництва далекобійної зброї Німеччиною та Україною.
Згідно з опитуванням Forsa, 40 відсотків німців вважають, що для Німеччини було б правильно спільно виробляти з Україною в майбутньому системи далекобійної зброї, які також можна було б використовувати для атак на цілі в росії.
Додамо, що днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.
«Звичайно, це в межах можливого, — сказав очільник німецького уряду в ефірі місцевого телеканалу. — Але буде потрібно кілька місяців навчання українських солдатів».
Він додав, що постачання ракет через пів року або рік не принесе користі Україні сьогодні. Потрібно поліпшення військової підтримки Києва з боку Німеччини вже зараз.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Україні дозволили бити далекобійними ракетами по цілях у рф.33
Читайте нас у Facebook
Стрільцям — «Правосуддя» та витримка, Рибам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на середу, 4 червня