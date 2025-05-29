Україні дозволили бити далекобійними ракетами по цілях у рф: скільки таких у ЗСУ

Західні союзники офіційно зняли всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти військових цілей у росії. Цей крок може суттєво змінити ситуацію на фронті, але постає питання: скільки далекобійних ракет є в арсеналі ЗСУ?

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Як повідомляє Forbes, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США більше не встановлюють обмеження щодо дальності ударів ракетами, які були доставлені в Україну.

«Це означає, що Україна тепер може захищатися, атакуючи військові позиції в росії», — заявив Мерц.

Основна далекобійна зброя, якою Україна вже користувалася, включає балістичні ракети ATACMS від США та крилаті ракети Storm Shadow/SCALP від Великої Британії та Франції. Однак запас таких ракет обмежений.

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До осені 2024 року Україна отримала «менше 50» ракет ATACMS різних модифікацій. Storm Shadow також були поставлені у значних, але невідомих кількостях, зокрема 40 ракет надійшли у січні 2025 року.

Питання в тому, чи передасть Німеччина Україні далекобійну крилату ракету Taurus, яку Київ давно запитує. Мерц раніше підтримував таку передачу, але після вступу на посаду його позиція залишається незрозумілою.

Окрім вже отриманої зброї, Україна може розраховувати на нові поставки ракет ATACMS або навіть AGM-158 JASSM, що сумісні з винищувачами F-16.

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Якщо поставки далекобійної зброї стануть систематичними, Київ зможе значно розширити свої можливості ураження ключових військових об’єктів у росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зробить Європа, якщо Трамп остаточно відвернеться від України.

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