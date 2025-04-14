Україна отримає ракету, здатну дістати до москви: що для цього потрібно і в чому її 5 переваг
Після скоєного російським окупантами в неділю, 14 квітня, воєнного злочину з ракетним обстрілом мирної інфраструктури у Сумах, з десятками загиблих, Україна може отримати ракети Taurus з дальністю до 500 км. Про можливість цього повідомив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Як повідомляє Deutsche Welle, політик висловився на користь поставок Україні, що захищається від агресії рф, німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus. Щоправда, за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.
Якщо Україна отримає ракети Taurus, то тим самим отримає зброю з 5 перевагами:
1) точність — досягається наявністю в ній одразу трьох систем наведення, що дублюють одна одну і тому забезпечують високу точність. Серед них:
- GPS, де наведення здійснюється за допомогою супутника;
- інерціальна система — у польоті ракета визначає своє місце розташування за допомогою приладів, що вимірюють її швидкість і напрямок руху;
- IBN — система, за якої в пам'ять ракети вантажаться фото об'єктів на її маршруті, порівнюючи які електронний «мозок» ракети розуміє, чи правильно він летить, і робить коригування польоту. Крім високої точності таке дублювання систем захищає від впливу на ракету засобів РЕБ;
2) простота й універсальність запуску — Taurus можна запустити не тільки з літака, а й з корабля або вантажівки, завдяки варіанту Taurus CL, чиєю основою є транспортно-пусковий контейнер;
3) відносна масовість і дешевизна — відомо про наявність близько 600 ракет на озброєнні Німеччини і 40 в Іспанії, що робить Taurus порівняно масовою ракетою, а її ціна в 1 млн дол. робить виробництво нових також порівняно недорогим. Як підсумок — Україна може розраховувати отримати їх відносно багато, хоча б кілька десятків;
4) далекобійність — дальність Taurus становить близько 500 км, тож її отримання Україною зробить її найдалекобійнішою, порівняно з наявними Storm Shadow (250 км), «Нептун» (280 км), ATACMS (300 км), вдосконалений наземний варіант ракети «Нептун» (400 км). При цьому відстань у 500 км дає змогу при запуску її приблизно з кордону України діставати якщо не до самої москви, то до ближнього підмосков'я точно;
5) потужна й універсальна боєголовка — бойова частина ракети вагою в 500 кг має низку різновидів, базовим вважається бетонобійна тандемна, тобто призначена для пробиття бетону в будівлі та вибуху вже всередині неї, що завдає максимальної шкоди. Також є ще:
- осколкові та кумулятивні суббоєприпаси (вибух відбувається в повітрі й зверху сиплеться град осколків, шрапнелі, а також снарядів для пробиття бронетехніки);
- самоприцілювальні бойові елементи (мінібомби вагою 12 кг, що спускаються вниз на парашутах, проводять пошук цілей у вигляді бронетехніки та атакують їх зверху);
- мікрохвильова бойова частина (спричиняє електромагнітний імпульс, що виводить із ладу всю електроніку ворога, його системи управління та зв'язку).
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