Україна отримає ракету, здатну дістати до москви: що для цього потрібно і в чому її 5 переваг

Після скоєного російським окупантами в неділю, 14 квітня, воєнного злочину з ракетним обстрілом мирної інфраструктури у Сумах, з десятками загиблих, Україна може отримати ракети Taurus з дальністю до 500 км. Про можливість цього повідомив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Deutsche Welle, політик висловився на користь поставок Україні, що захищається від агресії рф, німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus. Щоправда, за умови узгодження цих поставок з європейськими партнерами ФРН.

Якщо Україна отримає ракети Taurus, то тим самим отримає зброю з 5 перевагами:

1) точність — досягається наявністю в ній одразу трьох систем наведення, що дублюють одна одну і тому забезпечують високу точність. Серед них:

РЕКЛАМА

GPS, де наведення здійснюється за допомогою супутника;

інерціальна система — у польоті ракета визначає своє місце розташування за допомогою приладів, що вимірюють її швидкість і напрямок руху;

IBN — система, за якої в пам'ять ракети вантажаться фото об'єктів на її маршруті, порівнюючи які електронний «мозок» ракети розуміє, чи правильно він летить, і робить коригування польоту. Крім високої точності таке дублювання систем захищає від впливу на ракету засобів РЕБ;

2) простота й універсальність запуску — Taurus можна запустити не тільки з літака, а й з корабля або вантажівки, завдяки варіанту Taurus CL, чиєю основою є транспортно-пусковий контейнер;

3) відносна масовість і дешевизна — відомо про наявність близько 600 ракет на озброєнні Німеччини і 40 в Іспанії, що робить Taurus порівняно масовою ракетою, а її ціна в 1 млн дол. робить виробництво нових також порівняно недорогим. Як підсумок — Україна може розраховувати отримати їх відносно багато, хоча б кілька десятків;

4) далекобійність — дальність Taurus становить близько 500 км, тож її отримання Україною зробить її найдалекобійнішою, порівняно з наявними Storm Shadow (250 км), «Нептун» (280 км), ATACMS (300 км), вдосконалений наземний варіант ракети «Нептун» (400 км). При цьому відстань у 500 км дає змогу при запуску її приблизно з кордону України діставати якщо не до самої москви, то до ближнього підмосков'я точно;

РЕКЛАМА

5) потужна й універсальна боєголовка — бойова частина ракети вагою в 500 кг має низку різновидів, базовим вважається бетонобійна тандемна, тобто призначена для пробиття бетону в будівлі та вибуху вже всередині неї, що завдає максимальної шкоди. Також є ще:

осколкові та кумулятивні суббоєприпаси (вибух відбувається в повітрі й зверху сиплеться град осколків, шрапнелі, а також снарядів для пробиття бронетехніки);

самоприцілювальні бойові елементи (мінібомби вагою 12 кг, що спускаються вниз на парашутах, проводять пошук цілей у вигляді бронетехніки та атакують їх зверху);

мікрохвильова бойова частина (спричиняє електромагнітний імпульс, що виводить із ладу всю електроніку ворога, його системи управління та зв'язку).

Як повідомляли «ФАКТИ», раніше рф отримала два нові літаки Су-57, які дуже небезпечні для Повітряних сил України.

130

Читайте нас у Facebook