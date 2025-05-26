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«Тауруси» вже на підході? Союзники дали Україні «добро» на використання далекобійної зброї

15:59 26 травня 2025
Союзники зняли обмеження для України щодо використання далекобійної зброї

США, Німеччина, Великобританія та Франція зняли обмеження щодо дальності військових поставок Україні. Про це заявив новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє ВВС.

«Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яка постачається в Україну, — ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає», — сказав він.

За словами канцлера, тепер Україна має дозвіл завдавати ударів на великі відстані із західної зброї по території рф.

«Це означає, що Україна може зараз оборонятися, наприклад, нападаючи на військові об'єкти в росії» , — додав Мерц.

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Як пише Clash Report, німецький канцлер також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100−150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Як писали «ФАКТИ», Україна може отримати ракети Taurus з дальністю до 500 км. Її отримання Україною зробить її найдалекобійнішою, порівняно з наявними Storm Shadow (250 км), «Нептун» (280 км), ATACMS (300 км) та вдосконаленим наземним варіантом ракети «Нептун» (400 км).

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