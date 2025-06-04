- 18:33 Включно з «А-50»: в СБУ підтвердили втрати ворога в результаті операції «Павутина»
- 18:23 Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні
- 17:57 Підказує інтуїція: співачка Slavia про стать майбутньої дитини
- 17:44 СБУ втретє пошкодила об’єкт, на охорону якого рф витрачає мільярди доларів, — експерт
- 17:41 Полуниця буде великою та солодкою, як мед: аграрій назвав 5 правил, яких для цього потрібно дотримуватись
- 17:29 Ведуть нечесну гру: Зеленський пояснив, чому росія затягувала передачу «меморандуму»
- 17:15 Не кохання, а бізнес: Меган Маркл і принц Гаррі переживають кризу
- 17:03 Де і коли безкоштовно дивитися онлайн Україна U21 — Іспанія U21: розклад трансляцій останнього спарингу перед Євро-2025
- 16:47 Падіння гривні буде повільним: якого курсу долара чекати до кінця року
- 16:23 «Газпром» поховав турецький газовий хаб, який називали мрією путіна, — ЗМІ
- 15:59 Ледве не зламали мене: популярний співак про мобілізацію на фронт
- 15:58 Росіяни вдарили по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені
Росіяни вдарили по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
«Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання», — йдеться у повідомленні.
На жаль, внаслідок удару є поранені.
«Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання. Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи. Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки та готовності до будь-яких сценаріїв в умовах триваючої російської агресії», — повідомили в Сухопутних військах.
Як писали «ФАКТИ», під час ворожої атаки з повітря 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України.
Ілюстративне фото174
Читайте нас у Facebook
Стрільцям — «Правосуддя» та витримка, Рибам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на середу, 4 червня