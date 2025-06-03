- 13:55 Люблю: популярний співак зізнався у коханні
- 13:45 Що вагітним варто пити для полегшення токсикозу — дослідження
- 13:39 Росіяни накрили вогнем село на Харківщині: є жертви
- 13:32 Спершу зростання цін, потім блокування за несплату: Vodafone почав блокувати номер за несплату тарифу — що потрібно знати, щоб залишатися зі зв’язком
- 13:11 Відкриті вікна або включений кондиціонер: чому віддати перевагу водієві у спеку, щоб заощадити паливо
- 12:44 Відомий український футболіст, який служив у ЗСУ, помер у 38 років
- 12:20 Плоскогубцями здер з пальця: на Житомирщині засудили санітара моргу, який вкрав у загиблого бійця обручку
- 12:02 Особливості догляду за ірисами: основні правила, коли краще саджати і в чому головна помилка квітникарів
- 11:52 Бізнес у Криму, зв’язки з оточенням путіна та військовою розвідкою: ЗМІ про російські інтереси Миколи Лагуна
- 11:34 Тепер бронюватимуть від військової служби вдвічі більше, але є нюанс
- 11:11 Шахраї «зайнялися» перерахунком пенсій за 2016 — 2018 роки: як не потрапити на вудку аферистів
- 10:52 Окупанти вдарили «Торнадо» по центру Сум та «Кинджалом» — по Миколаєву
Росіяни накрили вогнем село на Харківщині: є жертви
Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Щонайменше дві людини загинули та троє зазнали поранень у селі Чистоводівка Куньєвської громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, росіяни завдали удару по населеному пункту, попередньо, з РСЗВ. Кількість постраждалих може бути більшою, зазначив Синєгубов, бо люди продовжують звертатися за медичною допомогою
Дісталося й обласному центру. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, є приліт ворожого FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області.
«На дану хвилину інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Сум зросла кількість постраждалих до 25 людей, повідомили у міськраді. Троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані. Одна 40-річна жінка померла в операційній.
Як повідомляли «ФАКТИ», росіяни вранці 3 червня вдарили по Сумах з РСЗВ з касетами. Було 5 влучань. Пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Загинули й постраждали мирні мешканці.20
Читайте нас у Facebook
Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання
Левам — «Лицар Жезлів», Козорогам — «Лицар Мечів», а Близнюкам — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на 3 червня