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Росіяни накрили вогнем село на Харківщині: є жертви

13:39 3 червня 2025
Село на Харківщині росіяни обстріляли з РСЗВ, фото ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Щонайменше дві людини загинули та троє зазнали поранень у селі Чистоводівка Куньєвської громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни завдали удару по населеному пункту, попередньо, з РСЗВ. Кількість постраждалих може бути більшою, зазначив Синєгубов, бо люди продовжують звертатися за медичною допомогою

Дісталося й обласному центру. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, є приліт ворожого FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області.

«На дану хвилину інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Сум зросла кількість постраждалих до 25 людей, повідомили у міськраді. Троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані. Одна 40-річна жінка померла в операційній.

Як повідомляли «ФАКТИ», росіяни вранці 3 червня вдарили по Сумах з РСЗВ з касетами. Було 5 влучань. Пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Загинули й постраждали мирні мешканці.

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