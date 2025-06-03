Росіяни накрили вогнем село на Харківщині: є жертви

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Щонайменше дві людини загинули та троє зазнали поранень у селі Чистоводівка Куньєвської громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його даними, росіяни завдали удару по населеному пункту, попередньо, з РСЗВ. Кількість постраждалих може бути більшою, зазначив Синєгубов, бо люди продовжують звертатися за медичною допомогою



Дісталося й обласному центру. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, є приліт ворожого FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області.

ВІДЕО ДНЯ

«На дану хвилину інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Сум зросла кількість постраждалих до 25 людей, повідомили у міськраді. Троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані. Одна 40-річна жінка померла в операційній.

Як повідомляли «ФАКТИ», росіяни вранці 3 червня вдарили по Сумах з РСЗВ з касетами. Було 5 влучань. Пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Загинули й постраждали мирні мешканці.

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook