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Росіяни вночі атакували Прилуки «Шахедами» і завдали ракетно-дронового удару по Харкову: є жертви, які постраждали (фото, відео)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 5 червня було обстріляно місто Прилуки Чернігівської області. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
«Під масованим ударом російських безпілотників Прилуки. Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу „герань“) атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про пʼятьох загиблих — з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога», — повідомив він.
В поліції повідомили, що серед загиблих — дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.
Також росіяни обстріляли Харків. Спочатку росія вдарила, попередньо, ракетою по Слобідському району Харкова. Згодом, близько 01:02 почала дронову атаку на місто. Щонайменше 17 людей постраждали. Зафіксовані влучання по житлових багатоповерхівках у Слобідському районі Харкова, на місцях влучань спалахнули пожежі.
«За попередніми даними постраждали 17 людей, з яких 4 дітей. У результаті влучань сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкового транспорту. Виникло 3 осередки пожеж: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на 2 поверсі та підвальне приміщення 5-поверхівки та 3 легкові авто», — йдеться у повідомленні ДСНС України.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, загалом було шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.
«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі. На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — написав Терехов.
Також ворог обстріляв Херсон.
«Під ворожий ранковий обстріл потрапив і один із херсонських медзакладів. Вибуховою хвилею там пошкоджено близько 50 вікон», — йдеться у повідомленні Херсонської МВА.
Вчора ввечері росіяни також вдарили КАБом по Покровській громаді Синельниківщини Дніпропетровської області. Пошкодили 2 приватні будинки. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв вночі. Застосував важку артилерію. А вже зранку з БпЛА скинув на тамтешній населений пункт боєприпаси. Через це зайнявся медзаклад, понівечена автівка. Попередньо, повсюди без постраждалих», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», днем раніше росіяни накрили вогнем село на Харківщині.104
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