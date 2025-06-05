Росіяни вночі атакували Прилуки «Шахедами» і завдали ракетно-дронового удару по Харкову: є жертви, які постраждали (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 5 червня було обстріляно місто Прилуки Чернігівської області. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

ВІДЕО ДНЯ

«Під масованим ударом російських безпілотників Прилуки. Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу „герань“) атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про пʼятьох загиблих — з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога», — повідомив він.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В поліції повідомили, що серед загиблих — дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Також росіяни обстріляли Харків. Спочатку росія вдарила, попередньо, ракетою по Слобідському району Харкова. Згодом, близько 01:02 почала дронову атаку на місто. Щонайменше 17 людей постраждали. Зафіксовані влучання по житлових багатоповерхівках у Слобідському районі Харкова, на місцях влучань спалахнули пожежі.

РЕКЛАМА

«За попередніми даними постраждали 17 людей, з яких 4 дітей. У результаті влучань сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкового транспорту. Виникло 3 осередки пожеж: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на 2 поверсі та підвальне приміщення 5-поверхівки та 3 легкові авто», — йдеться у повідомленні ДСНС України.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, загалом було шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі. На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — написав Терехов.

Також ворог обстріляв Херсон.

«Під ворожий ранковий обстріл потрапив і один із херсонських медзакладів. Вибуховою хвилею там пошкоджено близько 50 вікон», — йдеться у повідомленні Херсонської МВА.

Вчора ввечері росіяни також вдарили КАБом по Покровській громаді Синельниківщини Дніпропетровської області. Пошкодили 2 приватні будинки. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв вночі. Застосував важку артилерію. А вже зранку з БпЛА скинув на тамтешній населений пункт боєприпаси. Через це зайнявся медзаклад, понівечена автівка. Попередньо, повсюди без постраждалих», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше росіяни накрили вогнем село на Харківщині.

104

Читайте нас у Facebook