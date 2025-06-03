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Чернігів, Одеса, Харківщина, Сумщина та Полтавщина постраждали внаслідок нічної атаки дронів росіян (фото, відео)
Під час чергової нічної атаки ворог запустив безпілотники по різних регіонах України. За інформацією командування Повітряних сил, в ніч на 3 червня противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Станом на 09.00 силами ППО знешкоджено 75 ворожих БпЛА, 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання у 11 локаціях.
Зокрема, БПЛА типу «Герань 2» росіяни атакували Чернігів.
Внаслідок дронової атаки рф постраждали четверо людей, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Дві жінки та два чоловіки перебувають у лікарні, чоловіки дістали тяжкі поранення, уточнив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
В місті сталося кілька пожеж. Пошкоджено житлові, виробничі будівлі та автомобілі. У житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж і три авто.
Окрім пошкодження багатоповерхівок, школи, магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі, армія рф влучила у промислове підприємство, наразі рятувальники локалізують пожежу, додали у ДСНС.
В Одесі після нічної атаки рф пошкоджено житлові будинки та громадянську інфраструктуру. Чотири людини дістали травми, зазначив мер міста Геннадій Труханов.
За інформацією ДСНС, наймасштабніша пожежа виникла в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки.
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок дронової атаки рф на цивільне підприємство у Балаклії в Харківській області, повідомив керівник МВА Віталій Карабанов.
Уночі ворог завдав удару по території Шосткинської громади на Сумщині. Внаслідок атаки рф пошкоджені близько 10 приватних будинків та один багатоповерховий, а також інші обʼєкти інфраструктури. Триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень, повідомили у Сумській ОВА.
Сили ППО працювали й на Полтавщині. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих, зазначив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 36 штурмових та наступальних дій.
Нагадаємо, напередодні ворог також атакував низку областей України. Є руйнування й постраждалі, на Херсонщині загинули три людини.110
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