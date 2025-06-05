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Безпілотники знову знеструмили окуповані частини Херсонської та Запорізької областей
Понад сто тисяч мешканців окупованої росією частини Херсонської та Запорізької областей України залишилися без світла та води внаслідок удару по магістральній трансформаторній підстанції. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на керівників окупаційних адміністрацій.
За словами окупантів, внаслідок удару по магістральній трансформаторній підстанції без електропостачання залишилися Генічеський, Новотроїцький, Нижньосірогозький та Іванівський округи. Також частково знеструмлено частину Мелітополя, Приморськ, Енергодар, Якимівку. Окупанти стверджують, що причина в обстрілі з боку ЗСУ.
Тим часом, у Ростовській області росії дрони атакували військовий аеродром «Міллерове».
У міноборони країни-агресора повідомили, що російська ППО за ніч знищила 30 українських дронів. Над Ростовською областю збито 15 з них, над тимчасово оккупованим Кримом — 11, над Бєлгородською областю — два, по одному — над Московською та Курською областями.
Як писали «ФАКТИ», два дні тому на окупованій території Запорізької та Херсонської областей був тотальний блекаут після атаки безпілотників.27
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