41.19 / 41.71 47.08 / 47.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Безпілотники знову знеструмили окуповані частини Херсонської та Запорізької областей

9:23 5 червня 2025
На окупованих територіях зникла електрика

Понад сто тисяч мешканців окупованої росією частини Херсонської та Запорізької областей України залишилися без світла та води внаслідок удару по магістральній трансформаторній підстанції. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на керівників окупаційних адміністрацій.

За словами окупантів, внаслідок удару по магістральній трансформаторній підстанції без електропостачання залишилися Генічеський, Новотроїцький, Нижньосірогозький та Іванівський округи. Також частково знеструмлено частину Мелітополя, Приморськ, Енергодар, Якимівку. Окупанти стверджують, що причина в обстрілі з боку ЗСУ.

Тим часом, у Ростовській області росії дрони атакували військовий аеродром «Міллерове».

У міноборони країни-агресора повідомили, що російська ППО за ніч знищила 30 українських дронів. Над Ростовською областю збито 15 з них, над тимчасово оккупованим Кримом — 11, над Бєлгородською областю — два, по одному — над Московською та Курською областями.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», два дні тому на окупованій території Запорізької та Херсонської областей був тотальний блекаут після атаки безпілотників.

РЕКЛАМА
27

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Навантаження ракети Taurus

Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

Таро-прогноз на 4 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклів», а Терезам — «Колесо Фортуни»: гороскоп та поради карт на 5 червня

Східний гороскоп на червень. Фото з відкритих джерел

Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року

Томати

Лише одна таблетка — і томати не хворіють: аптечний секрет для шаленого врожаю

Наступний матеріал
Новини партнерів