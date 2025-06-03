На окупованій території Запорізької та Херсонської областей — тотальний блекаут після атаки безпілотників (фото)

Ніч на 3 червня була неспокійною не тільки в Україні. На тимчасово окупованій території Запорізької та Херсонської області в результаті масштабної атаки дронів у багатьох населених пунктах зникло світло. Зокрема, блекаут був у Мелітополі, інших населених пунктах області, а також на окупованій Херсонщині.

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Вибухи та роботу ППО чули по всій окупованій частині Запорізької області до Бердянська, повідомляє Андрющенко Time.

За його інформацією, чисельні ураження місць базування та зберігання техніки з різним ступенем наслідків. Попередньо, уражено до 44 об'єктів, що росіяни використовують як місця базування або лікування.

«Це найбільший удар по окупованих територіях за весь час з 2022 року. В результати це значно ускладнило спробу наступу на Запоріжжі через втрати та знешкодження логістики та інфраструктури. Окрім — підключення до ЗАЕС відкладається мінімум на місяць через необхідність глобальних ремонтів знищених підстанцій», — йдеться у повідомленні.

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Російські Телеграм-канали теж пишуть, що Запорізька область залишилася без електрики після пошкодження високовольтного обладнання дронами ЗСУ.

За словами так званого губернатора Євгена Балицького, внаслідок обстрілів з боку ЗСУ пошкоджено високовольтне обладнання у північно-західній частині Запорізької області. Відсутня електроенергія на всій території регіону.

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Частина Херсонської області теж залишилася без електропостачання внаслідок атаки БПЛА ЗСУ.

Уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонської області та підстанцію у Мелітопольському районі Запорізької області.

«Без електропостачання — 150 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому округах. Це понад 104 тисячі осіб та 44 соціально значущі об'єкти», — йдеться у повідомленні.



За даними міноборони рф, в ніч на 3 червня засобами ППО було знищено вісім українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над Кримом, акваторією Азовського моря, Курської та Білгородської областях.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію на території росії — дрони вдарили по стратегічній авіації окупантів.



Атака російських аеродромів стратегічної ядерної авіації, здійснена СБУ, не має аналогів у світовій історії. Її результати та співвідношення витрат на її проведення та результатів вражають.

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