Під Мелітополем підірвали військовий ешелон окупантів

В ГУР МО України, де раніше повідомляли про знищення російського літака Су-30СМ на летовищі у Ростові-на-Дону, розоповіли про підрив військового товарного потягу на залізниці під Мелітополем.



«Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників. „Товарняк“ рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена», — йдеться в повідомленні.



В Головному управління розвідки заявили, що боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває.

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Раніше військова розвідка повідомляла про прецедент — у Чорному морі був ліквідований російський Су-30, який українці вперше в світі збили за допомогою морського дрона.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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