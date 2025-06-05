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У Білгород-Дністровському великі руйнування після нальоту дронів ворога (фото, відео)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 5 червня (із 22.30 4 червня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл. — рф. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
«Основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Так, ворог вночі атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одеської області. Про це повідомив керівник обласної ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею. Інформації щодо постраждалих не надходило. Уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові злочини росіян проти цивільного населення Одещини», — йдеться у повідомленні.
Також росіяни обстріляли Херсон. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Так нині виглядає середмістя Херсона. Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю „прилетіли“ чотири російські КАБи. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках — вибиті вікна й посічені фасади», — повідомив він.
На цю хвилину відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.
Тим часом стало відомо, що жертвами нічного удару по Прилуках стала сім'я начальника місцевої пожежної частини, який у момент трагедії ліквідував наслідки атаки в інших районах міста. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
«У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога», — написав він.
В МВС уточнили, що загинула патрульна поліцейська Дарина Шигида разом з мамою та однорічним сином.
«Стати поліцейською — було мрією та покликанням Дарини. ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував на службі», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», росіяни вночі атакували Прилуки «Шахедами» і завдали ракетно-дронового удару по Харкову.215
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