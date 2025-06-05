Велика поставка дронів: скільки і коли Велика Британія планує передати БпЛА Україні

Велика Британія заявляє про намір поставити Україні 100 000 дронів до кінця поточного фінансового року у квітні 2026 року, збільшивши кількість поставлених дронів удесятеро.

ВІДЕО ДНЯ

«Велика Британія посилює свою підтримку Україні, постачаючи цього року сотні тисяч дронів і досягаючи значної віхи в постачанні критично важливих артилерійських боєприпасів», — сказав міністр оборони Джон Гілі у заяві, опублікованій незадовго до зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що складається з 50 країн, у Брюсселі, повідомляє Reuters.

Гілі підтвердить заплановану підтримку на зустрічі, яка проводиться спільно з Німеччиною. Пакет дронів на суму 350 мільйонів фунтів стерлінгів (473 мільйонів доларів) є частиною ширшої ініціативи військової підтримки України на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, оголосив уряд.

Крім безпілотників, з початку 2025 року Велика Британія вже завершила постачання 140 тисяч артилерійських снарядів до України. Разом з тим країна планує інвестувати ще 247 мільйонів фунтів у підготовку українських військових.

РЕКЛАМА

Раніше у «ФАКТАХ» публікувалася заява прем’єра Британії Кіра Стармера про те, що лінії битви в Україні — це «передова лінія західних цінностей».

РЕКЛАМА

22

Читайте нас у Facebook