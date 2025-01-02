Битимуть по рф: Велика Британія замовила далекобійні реактивні дрони

Під час російсько-української війни особливу роль на полі бою відіграють безпілотники. Саме тому міністерство оборони Великої Британії уклало угоду на постачання далекобійних дронів-камікадзе, пише Defence Express. У контракті не вказується кількість та назва дронів, але вони будуть доставлені впродовж 24 місяців на загальну суму 7,5 млн фунтів (9,4 млн доларів).

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Попри те, що назва замовленого дрона не розкрита, єдиний відомий проєкт компанії — Dart 250, реактивний дрон з дальністю польоту понад 250 км та навантаженням до 25 кг. Він має просунуту систему навігації із огинанням рельєфу місцевості у польоті.

Крім того, в 2024 році була представлена антиРЕБ-версія дрона Dart 250EW із пасивною головкою самонаведення на джерело радіоперешкод. Компанія працює й над розвідувальною версією цього БпЛА.

Контрактування дронів відбувається у межах операції НАТО під керівництвом Великої Британії зі збільшення присутності у Балтійському регіоні із метою стримування агресії росії.

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«Тобто Dart 250 буде направлений саме проти рф», — йдеться у статті.

Нагадаємо, що Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти.

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На фото у заголовку реактивний дрон Dart 250EW британської компанії Modini

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