41.80 / 42.45 43.55 / 44.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Битимуть по рф: Велика Британія замовила далекобійні реактивні дрони

11:23 2 січня 2025
Реактивний дрон Dart 250EW британської компанії Modini. Фото building-tech.org

Під час російсько-української війни особливу роль на полі бою відіграють безпілотники. Саме тому міністерство оборони Великої Британії уклало угоду на постачання далекобійних дронів-камікадзе, пише Defence Express. У контракті не вказується кількість та назва дронів, але вони будуть доставлені впродовж 24 місяців на загальну суму 7,5 млн фунтів (9,4 млн доларів).

Попри те, що назва замовленого дрона не розкрита, єдиний відомий проєкт компанії — Dart 250, реактивний дрон з дальністю польоту понад 250 км та навантаженням до 25 кг. Він має просунуту систему навігації із огинанням рельєфу місцевості у польоті.

Крім того, в 2024 році була представлена антиРЕБ-версія дрона Dart 250EW із пасивною головкою самонаведення на джерело радіоперешкод. Компанія працює й над розвідувальною версією цього БпЛА.

Контрактування дронів відбувається у межах операції НАТО під керівництвом Великої Британії зі збільшення присутності у Балтійському регіоні із метою стримування агресії росії.

РЕКЛАМА

«Тобто Dart 250 буде направлений саме проти рф», — йдеться у статті.

Нагадаємо, що Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти.

РЕКЛАМА

На фото у заголовку реактивний дрон Dart 250EW британської компанії Modini

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Зодіак, фото з відкритих джерел

На Дів чекають складні завдання та планування, а Терези зможуть завершити важливі справи: гороскоп на другий день 2025 року

Ходять чутки про можливе розставання принца Гаррі та Меган Маркл, фото з відкритих джерел

Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото скріншот відео

Меган Маркл украла у королеви Єлизавети II дуже дорогу для неї річ — мова не про діаманти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту