Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який оголосив про новий план оборони Британії, переконаний, що те, що відбувається в Україні, це не просто боротьба за свободу та демократію, пише Sky News.

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«Ні, це нова, більш небезпечна епоха історії, період глобальної нестабільності, який підживлює невпевненість для простих людей тут, удома», — сказав Стармер.

Велика Британія зобов’язалася витрачати 2,5% ВВП на оборону з квітня наступного року, зростаючи до 3% протягом наступного скликання парламенту.

«росія вже загрожує нашій безпеці, — додав прем’єр-міністр. — Вони розпочали кібератаки на нашу Національну службу охорони здоров’я, поширюють дезінформацію в Інтернеті, і ми не можемо забути, як лише кілька років тому на наших вулицях у Солсбері серед білого дня в самому серці Англії стався напад із застосуванням хімічної зброї. Ні, лінії фронту в Україні — це передова західних цінностей».

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А аргумент, який визначає цю епоху, за словами прем'єра, простий: національна безпека — це економічна безпека. «І саме тому ми збільшуємо витрати на оборону з найбільшим стійким зростанням з часів холодної війни», — додав Стармер.

Нагадаємо, 10 травня Мерц, Макрон, Стармер і Туск прибули до Києва, щоб обговорити з Зеленським умови справедливого миру для України.

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