Він зробив, як Черчилль: міністр оборони Британії відповів на закиди Трампа в бік Зеленського

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі порівняв Володимира Зеленського з Вінстоном Черчиллем, оскільки той також не проводив вибори під час війни. Гілі зробив таку заяву після того, як Дональд Трамп повторив твердження, що український лідер є «диктатором», пише Independent.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони заявив, що він бачив «відданість пана Зеленського своїй країні», а розмови про миротворчі сили «забігають наперед».

«Найкращі інтереси безпеки Європи та найкращі інтереси безпеки Америки задовольняються припиненням війни в Україні й сильним, об'єднаним НАТО, — вважає міністр. — Цей аргумент ми обговорювали з американцями й будемо продовжувати його наводити».

Гілі сказав, що він побачив «відданість українського лідера пана Зеленського своїй країні».

РЕКЛАМА

«Це людина, яка, залишившись у своїй країні, керувала і досі керує нею. Він був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни — призупинив вибори під час війни. І наше завдання — бути з українцями, підтримувати українців, підтримувати їх у їхній боротьбі. І якщо вони вирішать вести переговори, також підтримати їх у переговорах», — сказав міністр оборони Великої Британії.

Нагадаємо, виступаючи на інвестиційній зустрічі в Маямі, Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він вмовив «Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку в принципі неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися і ніколи б не почалася, якби я був президентом». Президент США додав: «Він відмовляється від виборів. Єдине, що у нього дійсно добре виходило, це грати на Джо Байдені, як на скрипці. Зеленському, диктатору без виборів, краще поспішити. Бо у нього не залишиться країни».

На що лідер британських реформаторів Найджел Фарадж заявив, що пан Зеленський «не диктатор». Водночас в інтерв'ю GB News він сказав, що «це правильно, що українці мають графік проведення виборів».

РЕКЛАМА

Джон Гілі пообіцяв, що «Британія підтримуватиме Україну на полі бою і за столом переговорів».

За його словами, офіційні переговори ще не розпочалися, попри те, що перші переговори між США і росією вже відбулися.

«росія продовжує бомбити, обстрілювати, запускати безпілотники, не тільки на українські війська, але й на українські міста. Українці продовжують боротися, і наше завдання — підтримати їх у цій боротьбі, щоб вони були настільки сильними, наскільки це можливо, коли вони сядуть за стіл переговорів. Підтримувати їх на полі бою, підтримувати їх за столом переговорів, коли вони вирішать це зробити», — сказав Гілі.

Раніше у Франції прокоментували скандальну заяву Трампа про Україну.

РЕКЛАМА

Тим часом стало відомо, що представники США та росії таємно обговорювали Україну у Швейцарії, а в оточенні Трампа радять Зеленському залишити країну.

310

Читайте нас у Facebook