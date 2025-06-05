Забути і крапка: мережа обурена бажанням продюсера відновити гурт «НеАнгели»

Відомий продюсер Юрій Нікітін, який працює з Іриною Білик, Вєркою Сердючкою, гуртом Kazka, звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку Юрій вирішив поділитися ідеєю реанімування популярного гурту «НеАнгели» на честь його двадцятиріччя та виклав фото разом з його солістками — Славою Камінською та Вікторією Сміюхою.

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«Мало хто знає, але насправді я досить емоційна людина, — написав Нікітін. — Нещодавно включив один із альбомів «НеАнгелів» і не помітив, як переслухав майже всі хіти гурту. Я раптом відчув, що особисто мені сьогодні не вистачає таких красивих пісень в українській музиці, які ми робити на протязі нашої співпраці.

І ще я відчув, що дуже сумую за «Неангелами», і згадав, що у 2026 році виповнюється 20 років з моменту заснування цього прекрасного колективу, під голоси якого зростало не одне покоління. І мені раптом захотілося якимось особливим чином відсвяткувати цей ювілей".

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Підписники обурилися такою пропозицією продюсера і нагадали, що гурт співав виключно російською, а одна з його солісток досі пише пісні цією мовою.

«Дивлячись на те, як веде себе зараз Слава, пише російською пісні і слухає російську музику — то це пи*дець… Забути і крапка!!! — обурилися підписники. — Бридко її висловлювання читати і слухати!!!»

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«Відновіть гурт, але з новими солістками і україномовними піснями! — запропонували у мережі. - Щоб були „Янголи“!»

«Забути вже про них і ностальгувати вдома. Нові часи — нові таланти!» — поділилися думкою.

«У гурту 100% російськомовний репертуар, про який концерт тоді мова? — поставили питання Юрію. — Ну до чого тоді питання про святкування? Свято російських пісень? Ми і так „вдячні“ за російськомовну Білик. Бо це ваша ідея і втілення — співати саме російською».

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«Самий час писати нові українські хіти „не ангели повернення“ перекладати пісні, думаю, негарна ідея, не всі звучать гарно в перекладі, краще створити нові хіти», — додали у коментарях.

Раніше продюсер вразив світлиною з Іриною Білик.

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