«Емоції затихають, часи змінюються»: Слава Камінська звернулася до «заклятої» подруги Вікторії

Співачка Слава Камінська, яка після початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, несподівано звернулася до своєї колеги Вікторії Сміюхи. Дівчата разом співали в гурті «НеАнгели», а після розпаду вилили одна на одну купу бруду та припинили спілкування. Слава привітала Вікторію з днем народження, зазначивши, що з часом емоції вляглися та й часи змінилися. Попри все, за словами Камінської, вона пам’ятає лише найкраще.

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«Випадковості не випадкові, так само, як і люди в моєму житті. Грудень виявився занадто іменинним. Я пам'ятаю, як казала, коли ми з тобою були в сварці, Леону, який перебував ще в животі, народишся 13-го грудня, віддам тебе Віці. Досі запитує, як ти? Емоції вщухають, часи змінюються, життя диктує нам свої умови, але я пам'ятаю тільки найкраще. Віка, Катя, з Днем народження тебе», — звернулася до колеги Слава.

Нагадаємо, Слава та Вікторія помирилися на тлі війни в Україні. Камінська першою зателефонувала колезі, батьки якої жили в Харкові. Сміюха після початку війни майже не веде соціальні мережі та не виходить на зв’язок. На цьому тлі з’явилися чутки, ніби вона виїхала до рф. Проте артистка запевнила, що залишається в країні. Де вона перебуває та чим займається, достеменно не відомо. На початку лютого 2022 року Вікторія зізналася, що нарешті зустріла своє кохання і щаслива в особистому житті.

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Фото: instagram.com/babaslavka

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