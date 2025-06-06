Хочеться сміятися й плакати: Катерина Кухар вразила відвертістю

Популярна балерина Катерина Кухар, яка нещодавно розповіла про поповнення у родині, зворушливо звернулася до мережі. Кухар виклала світлини та допис про те, якою має бути сучасна жінка. Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення чоловік Катерина, танцівник Олександр Стоянов, перебуває за кордоном і ширяться чутки про їх розставання.

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«Якою має бути сучасна жінка? — звернулася до підписників Катерина. — Жінка 21 століття, до якої буде прикуте око. Чи це дійсно так складно? Просто треба все встигнути. Встигнути ВСЕ. І я сиджу, думаю — і мені хочеться сміятися й плакати одночасно».

За словами Кухар треба бути реалізованою та зберігати внутрішню легкість.

«Вдома — затишок, — додала Катерина. — У холодильнику — не напівфабрикати, а щось healthy «з любов’ю»… Зовні — все має бути ідеально. Ніби у тебе не графік, а безкінечний ранковий ритуал. Волосся, шкіра, спина рівна, погляд м’який. Жодного натяку на втому і зморшки. Бо ти ж жінка, ти можеш.

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На роботі — терапевтичний кабінет для всіх бажаючих. З батьками — вдячність, зв’язок, глибина. З дітьми — увага і свідоме батьківство.

З собою — відчуття себе, розуміння саме своїх бажань.

І ще добре б не забувати про тіло. Не тільки доглядати, а й прислуховуватись. Бо поки відчуваєш себе живою — ти не губиш себе серед ролей".

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Наостанок Кухар назвала себе супергероїнею та додала, що жінки все витримають.

Підписники прокоментували думки балерини, але наголосили, що краще залишатися самою собою.

«Незважаючи на стільки вимог, ви виглядаєте дуже жіночною, тендітною и привабливою!» — зізналися у коментарях.

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«Так, дами, прокинулися і залишаємося собою, такими не ідеальними, але такими справжніми», — поділилися думками.

Раніше Кухар розповіла, чим займається останні роки.

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