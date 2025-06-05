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Україна

В Україні відсутній дефіцит ліків після початку реформи

15:57 5 червня 2025
Ліки

На конференції «Аптеки Світу — 2025» директор дослідницької компанії Proxima Research Сергій Іщенко представив аналітичні підсумки перших місяців року та заявив — про серйозний дефіцит лікарських засобів не йдеться.

За його словами, під час впровадження ініціативи щодо зниження цін на препарати спостерігалося тимчасове просідання в наявності окремих позицій, проте зараз ситуація на ринку стабілізувалась.

«Перед тим, як заходив більш дешевий товар, у нас була дефектура або дефіцит, бо аптеки „вимивали“ той дорогий, розпродували, а тільки тоді, трохи пізніше, заводили більш дешевий препарат або препарати по зниженим цінам», — говорить Іщенко.

Вже у березні 2025 року ринок адаптувався до зниження цін, і зараз забезпечення аптек відповідає попиту.

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Зазначається, що зниження середньозваженої вартості ліків «переліку 1» досягло 23−27%, що є прямим результатом узгоджених дій між МОЗ, виробниками та аптечними мережами. При цьому обсяг ринку в грошовому еквіваленті демонструє помірне зростання на тлі інфляції, а в упаковках — лише незначне зменшення, зумовлене скороченням населення.

Раніше ФАКТИ повідомляли, що у відкритому зверненні представники фармацевтичних підприємств України нагадали, що понад 30 з них добровільно знизили ціни на три сотні популярних найменувань ліків у середньому на 30%, що продемонструвало готовність до реальних змін.

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