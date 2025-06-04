Зупинка аптечного маркетингу: РНБО перервала схеми націнок, МОЗ відкрило шлях до прозорих цін

Навесні 2025 року в Україні було зупинено практику так званих маркетингових платежів — фактичної плати виробників за доступ до аптечної полиці. Рішення Ради національної безпеки і оборони стало відповіддю на системну проблему: витрати на «маркетинг» закладалися у кінцеву ціну препаратів і зрештою оплачувалися пацієнтом, пишуть «Українські новини».

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«Після запровадження тимчасової заборони під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук розпочались міжвідомчі консультації. Метою було знайти правове та економічно обґрунтоване рішення, яке реально знижує ціни, а не імітує регулювання», — йдеться у матеріалі.

Однак, як пишуть «Українські новини», початковий урядовий проєкт викликав критику з боку експертного середовища.

«Зокрема, в ньому до бази для розрахунку маркетингових обмежень включалися рецептурні препарати, хоча такі препарати за законом не підлягають маркетингу. Крім того, відсоткові ліміти рахувалися не від оптової, а від роздрібної ціни — з усіма націнками дистриб’юторів і аптек. Це суттєво завищувало допустимі витрати й створювало ризик збереження статус-кво», — йдеться у матеріалі.

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Реакція ринку, пишуть «Українські новини», засвідчила спротив великих аптечних мереж до втрати контролю над маркетинговими бюджетами.

«Ці бюджети використовувалися як інструмент тиску на виробників: препарати, що не сплачували „винагороду“ мережі, просто зникали з полиць. У публічному полі з’явились інформаційні матеріали з критикою реформи, опубліковані в анонімних або слабо маркованих медіа», — повідомляють «Українські новини».

Міністерство охорони здоров’я запропонувало альтернативний підхід. Ключові елементи нової моделі:

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• Маркетинг дозволяється лише щодо безрецептурних препаратів (OTC);



• Виробники самі розраховують свій маркетинговий бюджет, виходячи з обсягу продажів OTC-препаратів;



• Контроль здійснюється на рівні виробника, що значно спрощує аудит і знижує ризик зловживань.

Для рецептурного сегмента запропоновано окрему логіку: фіксовані виплати до 2% вартості, які можуть покривати навчання фармацевтів або забезпечення гарантованої наявності препарату. Це дозволяє підтримати професійність і доступність, не стимулюючи приховану рекламу.

За оцінками аналітиків, нова модель — це перший за роки крок до прозорості в ціноутворенні на ліки. Вона знижує тіньові витрати, повертає вибір виробникам і дає пацієнту доступ до ширшого переліку препаратів без маркетингових накруток.

Як зазначають «Українські новини», у підсумку йдеться не лише про фінансове регулювання, а про зміну принципів.

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«Або система працює в інтересах пацієнта, і зараз МОЗ та особисто міністр під атакою аптечних мереж тримаються цієї логіки, або ринок лишається під контролем кількох гравців, які визначають не лише ціну, а й доступність лікування», — резюмують «Українські новини».

Раніше повідомлялося, що українці та виробники ліків наполягають на пацієнтоцентричній реформі аптечного ринку.

Фото Pixabay

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