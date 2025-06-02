Українці та виробники ліків наполягають на пацієнтоцентричній реформі аптечного ринку

Українські фармацевтичні виробники закликали владу врегулювати ринок і створити прозорі правила ціноутворення на лікарські засоби, після чого виступили з принциповою позицією: реформа охорони здоров’я втратить сенс, якщо в її центрі не опиниться пацієнт. Цю позицію підтримують також пацієнтські об’єднання, які виступають за заборону фармацевтичного маркетингу.

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У відкритому зверненні представники фармацевтичних підприємств України нагадали, що понад 30 з них добровільно знизили ціни на три сотні популярних найменувань ліків у середньому на 30%, що продемонструвало готовність до реальних змін. Зазначено, що виробники підтримують ініціативу президента та уряду щодо доступності ліків, однак без ухвалення ключових рішень пацієнти не зможуть відчути обіцяне полегшення.

«В умовах викривленої моделі аптечного ринку, пацієнти знову опинились у вразливому становищі. Попри зниження цін, багато препаратів зникли з аптечних полиць. Причина — відсутність прозорих правил маркетингу й регулювання роздрібної націнки. Найбільші аптечні мережі фактично блокують доступ до дешевших ліків, нав’язуючи споживачеві дорожчі аналоги з вищою комерційною вигодою», — підкреслюється у зверненні.

За право «бути на полиці» виробник змушений платити до 12% вартості ліків, а в разі безрецептурних препаратів — ці витрати можуть сягати +40%. У поєднанні з 35% роздрібною націнкою це призводить до 75% подорожчання препарату для споживача — кожного українця.

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Це особливо б'є по найвразливіших категоріях населення — літніх людях, пацієнтах з хронічними хворобами, мешканцях віддалених та прифронтових районів. Адже аптеки часто нав'язують дорожчі аналоги, що приносять більший прибуток.

Через це пацієнтські об’єднання України виступають за збереження повної заборони на маркетингові платежі, щоб виключити їх з ланки ціноутворення принаймні в осяжному майбутньому, а в ідеалі — остаточно.

«Маркетингові контракти підвищують вартість абсолютно необґрунтовано й у фіналі стають проблемою для пацієнтів. Не стільки для фармкомпаній, не стільки ще для когось, а саме для пацієнтів», — заявляв у березні цього року Дмитро Шерембей, голова координаційної ради благодійної пацієнтської організації «100% Життя» та співзасновник БФ «Пацієнти України».

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Виробники у свою чергу вважають, що можливий компроміс. Новий проєкт постанови від МОЗ, опублікований МОЗ 26 травня 2025 року, передбачає обмеження витрат на маркетинг і диференціацію умов для рецептурних та безрецептурних ліків. Цей крок, на думку учасників ринку, повертає реформу до її першочергової мети — захисту прав пацієнта.

З метою підтримати цей компромісний проєкт представники Асоціації «Виробники ліків України» та Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості спрямували відкритого листа до Офісу президента, уряду та відповідальних регуляторних органів, в якому закликали до недопущення відновлення аптечної монополії.

При цьому представники пацієнтських організацій переконані: відновлення практики «внесків за просування» в будь-якому вигляді можуть призвести до її остаточного фіксування як складової вартості препаратів — і значно погіршити доступність ліків для населення.

«Всі депутати та чиновники, які наполягають на негайному поверненні маркетингових платежів, на мою думку, діють в інтересах аптечних монополій, і ставлять під загрозу життя мільйонів пацієнтів. Маркетингові контракти не можуть бути відновлені, доки ми не побачимо як механізми нового закону впливають на доступність ліків і ціну. Цей процес займе, за нашими оцінками, 1,5 року», — вважає Дмитро Шерембей.

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Нагадаємо, 7 лютого 2025 року українські фармвиробники підписали Декларацію про взаємодію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Документ став свідченням підтримки реформ, спрямованих на зменшення вартості ліків і забезпечення доступу до якісного лікування. На 100 найпопулярніших препаратів ціну було знижено з 1 березня 2025 року. Також з 1 січня 2025 року був запущений регулятор цін на ліки, а Національна служба здоров'я України (НСЗУ) почала здійснювати реімбурсацію лікарських засобів в межах Програми медичних гарантій, включаючи ті, які вказані в додатковому переліку від 1 січня 2025 року.

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