Великі інвестиції Дмитра Добкіна: що стало відомо ЗМІ

Ексрегіонал Дмитро Добкін розпочав PR-кампанію з покращення своєї репутації, стверджує сайт «Коментарі» у своєму матеріалі.

«Особливо це «актуально» на тлі чуток про нібито рейдерство «Володимир-Волинської птахофабрики», — пишуть «Коментарі» й додають, що підтвердженням своєї патріотичності Добкін називає інвестування в українську економіку.

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«Я для себе вирішив, хто я. Після 24 лютого я залишився в Україні. Не було думок виїжджати. Тут живе моя родина, працюють мої люди, і я несу за них відповідальність. Мій бізнес — український, мої податки — тут. Я інвестував понад 60 млн євро в українську економіку та з початку війни сплатив близько 1 млрд грн податків. Це мій вибір», — розповідав Добкін-молодший в інтервʼю «ЕП».

«Коментарі» ставлять під сумнів ці слова бізнесмена, пояснюючи це так: «Спершу виглядають переконливо, однак потім він сам плутається, що дає привід сумніватися у правдивості його слів».

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Зокрема видання, коментуючи слова Добкіна про інвестиції у новий завод на Волині, запитує, «дві тотожні цифри — це різні інвестиції, чи одна й та ж?»

«Звісно 120 млн євро інвестицій у великі проєкти — це те, що конче необхідно Україні. Однак навіть сума у 60 млн євро викликає питання — а чи були у Добкіна такі кошти, і не приховує він статки? Світло принаймні на офіційні доходи можуть пролити декларації. По-перше, в останній декларації за 2020 рік екснардеп, попри те, що згадував про елітні будинки і наручні годинники, не вказав, що має у розпорядженні 60, а тим більше понад 120 „вільних“ мільйонів євро», — пишуть «Коментарі».

Видання наводить історію інвестицій у птахофабрику.

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«Однак вклад чи то 60, чи то 120 млн євро Добкіна виглядає ще примарнішим, адже жодної згадки про це він не зробив. Хоча аналізуючи привабливість України для інвестицій було б доречно розповісти та про свої проєкти. За даними ЗМІ, інвестиції у модернізацію птахофабрики все ж надходили. Так, у 2017 році приватний інвестиційний фонд Safedam придбав понад 20% акцій одного з найбільших виробників курятини в Україні — „Володимир-Волинської птахофабрики“. Поява інвестора прискорила реалізацію інвестиційного плану підприємства з модернізації виробництва, бюджет якого склав понад 25 млн євро. У 2019 році птахофабрика інвестувала 38 млн євро у будівництво нового цеху з переробки курки. А у 2020 році було заявлено про інвестиційний проєкт з розширення потужностей виробництва загальною сумою майже 1,5 мільярда гривень (по тодішньому курсу — 44 млн євро). Отже, до повномасштабної війни інвестиції навіть перевищували ті 60 млн євро, про які казав Дмитро Добкін. І податки сплачувалися у значному обсязі. Зокрема, лише за 9 місяців 2024 року Володимир-Волинська птахофабрика сплатила 229 млн грн до бюджетів усіх рівнів. Однак це було до ймовірного рейдерського захоплення підприємства. Потім підприємство оголосило про своє банкрутство», — пишуть «Коментарі» й додають, що історія навколо фабрики псує імідж не тільки власнику, а й країни у питанні інвестицій.

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