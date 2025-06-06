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Прийшли першими на допомогу людям: у Києві загинули троє співробітників ДСНС, 9 отримали травми та поранення
Цієї ночі російські ракети та дрони цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС.
Вони потрапили під повторну атаку росіян й працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Загинули Павло Єзгор, Данило Скадін, Андрій Ременний.
Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікаря борються за їхні життя, повідомили у ДСНС.
«Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим», — зазначили колеги загиблих.
«Ціна нашого спротиву — життя. Але й сила — у людях, які тримають країну, ризикуючи своїм життям», — додали у ДСНС.
Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога, додали у службі.
Як повідомляли"ФАКТИ", минулої ночі росіяни атакували Прилуки «шахедами». Під час нічної атаки ворожий БпЛА влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини — загинули його дружина, донька та онук.402
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