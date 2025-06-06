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Гроші

Частина українців може отримати допомогу у розмірі 1 тисяча доларів

19:18 6 червня 2025
Грошова допомога

Під час війни небайдужі до страждань інших людей благодійники продовжують підтримувати українців як в столиці, так і в інших областях.

Зокрема, Благодійний фонд «Ангели порятунку» запускає новий проект підтримки українців за участю Гуманітарного фонду для України. Про це повідомляється у соціальній мережі.

Програма охоплює окремі райони Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей та включає фінансову та гуманітарну допомогу.

Проєкт передбачає:

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фінансову підтримку для ведення сільського господарства;
проведення капітальних та середніх ремонтів пошкодженого житла;
безкоштовну психологічну та юридичну допомогу.

Хто може отримати $ 1000 на сільське господарство

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Зареєструватися на отримання фінансової допомоги у розмірі 1000 доларів США для розвитку сільського господарства можуть мешканці відповідних територій, що належать до однієї з наступних категорій:

  • внутрішньо переміщені особи з окупованих територій чи зон активних бойових дій;
  • сім'ї, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни;
  • домогосподарства, які втратили годувальника через бойові дії.

Виділені кошти можна витратити виключно на купівлю сільськогосподарських матеріалів, таких як:

  • добрива;
  • насіння;
  • аграрне обладнання (наприклад, мотоблоки чи теплиці).

Як подати заявку на участь

Для отримання підтримки розвитку сільського господарства необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.
Також доступна окрема анкета для тих, хто потребує ремонту житла.

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Нагадаємо, що в Україні благодійники можуть при бажанні адресно допомагати і окремим громадянам, але при цьому ті отримають тільки 70 відсотків допомоги.

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