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Частина українців може отримати допомогу у розмірі 1 тисяча доларів
Під час війни небайдужі до страждань інших людей благодійники продовжують підтримувати українців як в столиці, так і в інших областях.
Зокрема, Благодійний фонд «Ангели порятунку» запускає новий проект підтримки українців за участю Гуманітарного фонду для України. Про це повідомляється у соціальній мережі.
Програма охоплює окремі райони Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей та включає фінансову та гуманітарну допомогу.
Проєкт передбачає:
фінансову підтримку для ведення сільського господарства;
проведення капітальних та середніх ремонтів пошкодженого житла;
безкоштовну психологічну та юридичну допомогу.
Хто може отримати $ 1000 на сільське господарство
Зареєструватися на отримання фінансової допомоги у розмірі 1000 доларів США для розвитку сільського господарства можуть мешканці відповідних територій, що належать до однієї з наступних категорій:
- внутрішньо переміщені особи з окупованих територій чи зон активних бойових дій;
- сім'ї, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни;
- домогосподарства, які втратили годувальника через бойові дії.
Виділені кошти можна витратити виключно на купівлю сільськогосподарських матеріалів, таких як:
- добрива;
- насіння;
- аграрне обладнання (наприклад, мотоблоки чи теплиці).
Як подати заявку на участь
Для отримання підтримки розвитку сільського господарства необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.
Також доступна окрема анкета для тих, хто потребує ремонту житла.
Нагадаємо, що в Україні благодійники можуть при бажанні адресно допомагати і окремим громадянам, але при цьому ті отримають тільки 70 відсотків допомоги.78
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